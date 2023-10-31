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Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области - РИА Новости, 31.10.2023
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Религия
 
17:16 31.10.2023 (обновлено: 17:17 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/khram-1906481854.html
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области - РИА Новости, 31.10.2023
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области
Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Бережонка Черновицкой области, настоятелем церкви более 20 лет был отец... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T17:16
2023-10-31T17:17
религия
украина
черновицкая область
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Бережонка Черновицкой области, настоятелем церкви более 20 лет был отец митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщается в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии. "29 октября в селе Бережонка Баниловской ОТГ (объединенная территориальная громада – единица административного деления на Украине) жители села, которые не являются членами религиозной общины УПЦ, проголосовали за захват храма УПЦ, или как рейдеры это называют – изменение церковной юрисдикции", - говорится в сообщении. В сообщении отмечается, что захват храма помогли провести СБУ, полиция и военные, которые организовали блокпосты в пределах села, чтобы "никто не нарушил правильного волеизъявления". В епархии отметили, что в 2019 году уже была попытка захватить храм в селе Бережонка, но тогда религиозной общине удалось защитить свою святыню. Настоятелем храма святого апостола Иоанна Богослова с 1959 по 1983 год был протоиерей Владимир Березовский - отец предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Настоятель скончался в 1985 году и похоронен на территории храма.
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украина, черновицкая область, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черновицкая область, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ в Черновицкой области

Раскольники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Бережонка в Черновицкой области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сторонники раскольнической ПЦУ захватили храм святого апостола Иоанна Богослова в селе Бережонка Черновицкой области, настоятелем церкви более 20 лет был отец митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщается в Telegram-канале Черновицко-Буковинской епархии.
«
"29 октября в селе Бережонка Баниловской ОТГ (объединенная территориальная громада – единица административного деления на Украине) жители села, которые не являются членами религиозной общины УПЦ, проголосовали за захват храма УПЦ, или как рейдеры это называют – изменение церковной юрисдикции", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что захват храма помогли провести СБУ, полиция и военные, которые организовали блокпосты в пределах села, чтобы "никто не нарушил правильного волеизъявления".
В епархии отметили, что в 2019 году уже была попытка захватить храм в селе Бережонка, но тогда религиозной общине удалось защитить свою святыню.
Настоятелем храма святого апостола Иоанна Богослова с 1959 по 1983 год был протоиерей Владимир Березовский - отец предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия. Настоятель скончался в 1985 году и похоронен на территории храма.
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РелигияУкраинаЧерновицкая областьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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