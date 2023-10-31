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В Сочи реку Хероту по решению суда переименуют в Хороту - РИА Новости, 31.10.2023
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16:07 31.10.2023 (обновлено: 18:22 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/kherota-1906462471.html
В Сочи реку Хероту по решению суда переименуют в Хороту
В Сочи реку Хероту по решению суда переименуют в Хороту - РИА Новости, 31.10.2023
В Сочи реку Хероту по решению суда переименуют в Хороту
Адлерский районный суд удовлетворил иск Сочинского географического общества о внесении в госкаталог исторического наименования сочинской реки Хорота, которую... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T16:07
2023-10-31T18:22
сочи
черное море
российская академия наук
новости - туризм
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СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Адлерский районный суд удовлетворил иск Сочинского географического общества о внесении в госкаталог исторического наименования сочинской реки Хорота, которую ранее называли Херота, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края. Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем "Река Херота" любили фотографироваться гости курорта. Однако в 2020 году забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объясняли, что река была переименована из-за неоднократных обращений граждан и краеведов. В марте жители Сочи сообщили, что указатель с названием "река Херота" появился снова. Сочинская мэрия поясняла, что река снова обозначена по-старому на указателе до окончательного закрепления ее правильного названия в реестре. По данным Сочинского географического общества (СГО), Херота сменила свое название на Хорота еще в 2020 году, однако Росреестр не внес соответствующее изменение в каталог, поэтому ученый секретарь СГО Альвина Вальченко обратилась в Адлерский суд с иском о внесении исторического названия реки Хорота в государственный каталог географических названий. "Суд рассмотрел и удовлетворил иск", - сказала представитель пресс-службы судов Краснодарского края. Она уточнила, что решение суда никто не обжаловал. Поэтому, по словам ученых СГО, скоро в Сочи появятся новые указатели, где река будет названа Хоротой, а не Херотой. Как передает корреспондент РИА Новости, пока на табличках указателей красуется прежнее название реки - Херота. Река Хорота протекает в Адлерском районе Сочи. Вопрос о названии реки оброс мифами, например, что географический термин "Херота" якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некоей Десятой роты. Однако в ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится, что "на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота". Также подтверждение наименования реки Хорота представил депутатам в Сочи старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов. По его данным, на картах генерального штаба времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись военными чиновниками, четко читается название реки Хорота.
https://radiosputnik.ria.ru/20200527/1572084454.html
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сочи, черное море, российская академия наук, новости - туризм
Сочи, Черное море, Российская академия наук, Новости - Туризм
В Сочи реку Хероту по решению суда переименуют в Хороту

Сочинскую реку Хероту по решению суда переименуют в Хороту в госреестре названий

© Прогулки вдоль Адлера/TelegramУказатель реки Херота в Сочи
Указатель реки Херота в Сочи
© Прогулки вдоль Адлера/Telegram
Указатель реки Херота в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Адлерский районный суд удовлетворил иск Сочинского географического общества о внесении в госкаталог исторического наименования сочинской реки Хорота, которую ранее называли Херота, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов Краснодарского края.
Река протекает в Адлерском районе Сочи, рядом с дорожным указателем "Река Херота" любили фотографироваться гости курорта. Однако в 2020 году забавная достопримечательность исчезла. Депутаты объясняли, что река была переименована из-за неоднократных обращений граждан и краеведов. В марте жители Сочи сообщили, что указатель с названием "река Херота" появился снова. Сочинская мэрия поясняла, что река снова обозначена по-старому на указателе до окончательного закрепления ее правильного названия в реестре.
Вид на Сочи - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
Хероты в Сочи больше не будет. Хорота будет
27 мая 2020, 19:59
По данным Сочинского географического общества (СГО), Херота сменила свое название на Хорота еще в 2020 году, однако Росреестр не внес соответствующее изменение в каталог, поэтому ученый секретарь СГО Альвина Вальченко обратилась в Адлерский суд с иском о внесении исторического названия реки Хорота в государственный каталог географических названий.
"Суд рассмотрел и удовлетворил иск", - сказала представитель пресс-службы судов Краснодарского края. Она уточнила, что решение суда никто не обжаловал. Поэтому, по словам ученых СГО, скоро в Сочи появятся новые указатели, где река будет названа Хоротой, а не Херотой.
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Роскомнадзор дал рекомендации по транскрибированию неблагозвучных слов
13 января 2021, 17:32
Как передает корреспондент РИА Новости, пока на табличках указателей красуется прежнее название реки - Херота.
Река Хорота протекает в Адлерском районе Сочи. Вопрос о названии реки оброс мифами, например, что географический термин "Херота" якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны некоей Десятой роты. Однако в ответе за подписью руководителя Российского государственного военно-исторического архива Александра Приютова говорится, что "на карте восточного берега Черного моря от реки Кубани до реки Кодор рядом с укреплением Святого Духа на мысе Константиновском значится река Хорота". Также подтверждение наименования реки Хорота представил депутатам в Сочи старший научный сотрудник лаборатории этносоциальных проблем Сочинского научно-исследовательского центра РАН Андрей Кизилов. По его данным, на картах генерального штаба времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись военными чиновниками, четко читается название реки Хорота.
Статуя в Портофино - РИА Новости, 1920, 18.10.2018
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