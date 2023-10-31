https://ria.ru/20231031/kazakhstan-1906348248.html
Казахстан планирует разработать QR-коды для иностранных туристов
Казахстан планирует разработать QR-коды для иностранных туристов - РИА Новости, 31.10.2023
Казахстан планирует разработать QR-коды для иностранных туристов
Для комфорта иностранных путешественников министерство туризма и спорта Казахстана планирует внедрить на границах страны QR-коды, сообщил глава ведомства Ермек... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:53
2023-10-31T10:53
2023-10-31T10:53
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АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Для комфорта иностранных путешественников министерство туризма и спорта Казахстана планирует внедрить на границах страны QR-коды, сообщил глава ведомства Ермек Маржикпаев во вторник на заседании правительства. "Для повышения комфорта иностранных туристов прорабатывается внедрение QR-кодов на границе, переходя по которым, туристы смогут найти информацию по гидам, стоимости такси, покупке электронной сим-карты, полезных фраз на казахском языке и так далее", – сказал министр. Также в следующем году будет разработана цифровая платформа по рейтингу регионов Казахстана, исходя из привлекательности для туристов. Среди критериев оценки будут наличие удобной навигации, интернета и сервисов покупки билетов в туробъекты, пояснил Маржикпаев. По его словам, по итогам 2023 года число посетивших республику туристов достигнет 1,4 миллиона человек. В прошлом году этот показатель составил 928 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, казахстан, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Казахстан, куда можно лететь
Казахстан планирует разработать QR-коды для иностранных туристов
Минтуризма Казахстана: для иностранных туристов на границах внедрят QR-коды
АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Для комфорта иностранных путешественников министерство туризма и спорта Казахстана планирует внедрить на границах страны QR-коды, сообщил глава ведомства Ермек Маржикпаев во вторник на заседании правительства.
"Для повышения комфорта иностранных туристов прорабатывается внедрение QR-кодов на границе, переходя по которым, туристы смогут найти информацию по гидам, стоимости такси, покупке электронной сим-карты, полезных фраз на казахском языке и так далее", – сказал министр.
Также в следующем году будет разработана цифровая платформа по рейтингу регионов Казахстана, исходя из привлекательности для туристов. Среди критериев оценки будут наличие удобной навигации, интернета и сервисов покупки билетов в туробъекты, пояснил Маржикпаев.
По его словам, по итогам 2023 года число посетивших республику туристов достигнет 1,4 миллиона человек. В прошлом году этот показатель составил 928 тысяч человек.
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