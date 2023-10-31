https://ria.ru/20231031/kazakhstan-1906332955.html
В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте
В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте - РИА Новости, 31.10.2023
В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте
Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T07:22
2023-10-31T07:22
2023-10-31T10:16
казахстан
в мире
карагандинская область
касым-жомарт токаев
арселормиттал темиртау
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АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов на заседании правительства."В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть", — сказал он.По словам министра, специалисты проводят необходимые для идентификации экспертизы. Потребуется ДНК-анализ.Авария на шахте имени Костенко произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.На момент ЧП в шахте находились 252 шахтера, из них на поверхность вывели 208 человек, 18 понадобилась медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали с отравлением токсическими газами, один из них находится в реанимации с политравмой.Поиски оставшихся в шахте горняков продолжались трое суток. В МЧС отмечали, что операция осложнялась из-за разрушения шахтного оборудования и вывалов в отдельных местах.Как сообщил заместитель директора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский, к взрыву привел выход из строя системы телекоммуникации, а под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая находится на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более двух километров.Шахта имени Костенко принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау". В августе на другой шахте этой компании из-за пожара погибли пять горняков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда раскритиковал АМТ за нарушение обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на казахстанском рынке.
https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html
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казахстан, в мире, карагандинская область, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау
Казахстан, В мире, Карагандинская область, Касым-Жомарт Токаев, АрселорМиттал Темиртау
В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте
МЧС Казахстана: после аварии на шахте извлекли тела всех 46 погибших
АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов на заседании правительства.
«
"В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть", — сказал он.
По словам министра, специалисты проводят необходимые для идентификации экспертизы. Потребуется ДНК-анализ.
Авария на шахте имени Костенко произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.
Путин выразил соболезнования Токаеву из-за аварии на угольной шахте
На момент ЧП в шахте находились 252 шахтера, из них на поверхность вывели 208 человек, 18 понадобилась медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали с отравлением токсическими газами, один из них находится в реанимации с политравмой.
Поиски оставшихся в шахте горняков продолжались трое суток. В МЧС отмечали, что операция осложнялась из-за разрушения шахтного оборудования и вывалов в отдельных местах.
Как сообщил заместитель директора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский, к взрыву привел выход из строя системы телекоммуникации, а под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая находится на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более двух километров.
Шахта имени Костенко принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау
". В августе на другой шахте этой компании из-за пожара погибли пять горняков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
тогда раскритиковал АМТ за нарушение обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на казахстанском рынке.
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