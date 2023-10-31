https://ria.ru/20231031/kazakhstan-1906332955.html

В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте

В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте - РИА Новости, 31.10.2023

В Казахстане извлекли тела всех погибших в результате аварии на шахте

Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T07:22

2023-10-31T07:22

2023-10-31T10:16

казахстан

в мире

карагандинская область

касым-жомарт токаев

арселормиттал темиртау

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АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего при аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщил глава МЧС Казахстана Сырым Шарипханов на заседании правительства."В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны шесть", — сказал он.По словам министра, специалисты проводят необходимые для идентификации экспертизы. Потребуется ДНК-анализ.Авария на шахте имени Костенко произошла рано утром 28 октября. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана в лаве.На момент ЧП в шахте находились 252 шахтера, из них на поверхность вывели 208 человек, 18 понадобилась медицинская помощь. Пострадавших госпитализировали с отравлением токсическими газами, один из них находится в реанимации с политравмой.Поиски оставшихся в шахте горняков продолжались трое суток. В МЧС отмечали, что операция осложнялась из-за разрушения шахтного оборудования и вывалов в отдельных местах.Как сообщил заместитель директора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский, к взрыву привел выход из строя системы телекоммуникации, а под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая находится на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более двух километров.Шахта имени Костенко принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау". В августе на другой шахте этой компании из-за пожара погибли пять горняков. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тогда раскритиковал АМТ за нарушение обязательств и предупредил о последствиях для последующего ее пребывания на казахстанском рынке.

https://ria.ru/20231028/soboleznovaniya-1905811004.html

https://ria.ru/20231028/mishustin-1905829862.html

казахстан

карагандинская область

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казахстан, в мире, карагандинская область, касым-жомарт токаев, арселормиттал темиртау