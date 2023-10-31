https://ria.ru/20231031/izrail-1906561443.html

Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана

Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана - РИА Новости, 31.10.2023

Супермаркеты в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана

Сети супермаркетов в Израиле приостановили импорт продуктов из Турции после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о движении ХАМАС и эскалации... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T23:36

2023-10-31T23:36

2023-10-31T23:36

в мире

израиль

турция

реджеп тайип эрдоган

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сети супермаркетов в Израиле приостановили импорт продуктов из Турции после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о движении ХАМАС и эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Haaretz. Отмечается, что среди компаний, приостановивших импорт, - крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal. "Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку ХАМАС", - говорится в сообщении издания. Ранее Эрдоган предложил созвать мирную конференцию для урегулирования конфликта, при этом Турция готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мира. По словам турецкого лидера, Анкара рассматривает институт стран-гарантов в качестве наиболее эффективного метода для реалистичного решения проблемы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эрдоган также заявил, что Израиль обречен на одиночество на фоне голосования в ООН по резолюции о секторе Газа, и задался вопросом, хочет ли Запад войны "креста с полумесяцем", а также сообщил, что в Анкаре готовятся признать Израиль "военным преступником". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, израиль, турция, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году