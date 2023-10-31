СМИ: британские дипломаты не хотели приглашать Нетаньяху на саммит по ИИ
Times: в МИД Британии предлагали отменить приглашение Нетаньяху на саммит по ИИ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Государственные служащие в аппарате МИД Великобритании предлагали отменить приглашение премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху на саммит по искусственному интеллекту в Британии, сообщает газета Times.
«
"Служащие министерства иностранных дел предложили исключить Беньямина Нетаньяху из числа участников саммита по ИИ в Блетчли-парк после наземного наступления в Газе, что вызвало скандал в Уайтхолле (правительстве - ред.)", - пишет издание со ссылкой на источники в министерстве.
Министерские служащие посчитали, что дистанционное участие Нетаньяху может стать отвлекающим фактором и затмить британского премьера Риши Сунака, если премьер Израиля затронет тему конфликта.
Как пишет СМИ, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и министр цифровых технологий Мишель Доунлан были возмущены подобным предложением и сразу отвергли его.
По данным газеты, израильский премьер станет одним из немногих участников саммита из числа мировых лидеров наряду с премьером Италии Джорджией Мелони и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта состоится в Великобритании 1-2 ноября. В саммите примут участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и эксперты в области ИИ. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Китай тоже на него приглашен, вопреки опасениям из-за конкуренции между Западом и Пекином в сфере разработок ИИ.
Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на саммите будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.