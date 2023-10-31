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СМИ: британские дипломаты не хотели приглашать Нетаньяху на саммит по ИИ - РИА Новости, 31.10.2023
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10:24 31.10.2023 (обновлено: 10:35 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/ii-1906353922.html
СМИ: британские дипломаты не хотели приглашать Нетаньяху на саммит по ИИ
СМИ: британские дипломаты не хотели приглашать Нетаньяху на саммит по ИИ - РИА Новости, 31.10.2023
СМИ: британские дипломаты не хотели приглашать Нетаньяху на саммит по ИИ
Государственные служащие в аппарате МИД Великобритании предлагали отменить приглашение премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху на саммит по искусственному... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:24
2023-10-31T10:35
в мире
технологии
израиль
великобритания
италия
джеймс клеверли
риши сунак
джорджа мелони
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Государственные служащие в аппарате МИД Великобритании предлагали отменить приглашение премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху на саммит по искусственному интеллекту в Британии, сообщает газета Times. "Служащие министерства иностранных дел предложили исключить Беньямина Нетаньяху из числа участников саммита по ИИ в Блетчли-парк после наземного наступления в Газе, что вызвало скандал в Уайтхолле (правительстве - ред.)", - пишет издание со ссылкой на источники в министерстве. Министерские служащие посчитали, что дистанционное участие Нетаньяху может стать отвлекающим фактором и затмить британского премьера Риши Сунака, если премьер Израиля затронет тему конфликта. Как пишет СМИ, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и министр цифровых технологий Мишель Доунлан были возмущены подобным предложением и сразу отвергли его. По данным газеты, израильский премьер станет одним из немногих участников саммита из числа мировых лидеров наряду с премьером Италии Джорджией Мелони и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта состоится в Великобритании 1-2 ноября. В саммите примут участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и эксперты в области ИИ. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Китай тоже на него приглашен, вопреки опасениям из-за конкуренции между Западом и Пекином в сфере разработок ИИ. Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на саммите будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231031/gd-1906343053.html
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в мире, технологии, израиль, великобритания, италия, джеймс клеверли, риши сунак, джорджа мелони, хамас, еврокомиссия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Технологии, Израиль, Великобритания, Италия, Джеймс Клеверли, Риши Сунак, Джорджа Мелони, ХАМАС, Еврокомиссия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: британские дипломаты не хотели приглашать Нетаньяху на саммит по ИИ

Times: в МИД Британии предлагали отменить приглашение Нетаньяху на саммит по ИИ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Государственные служащие в аппарате МИД Великобритании предлагали отменить приглашение премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху на саммит по искусственному интеллекту в Британии, сообщает газета Times.
«
"Служащие министерства иностранных дел предложили исключить Беньямина Нетаньяху из числа участников саммита по ИИ в Блетчли-парк после наземного наступления в Газе, что вызвало скандал в Уайтхолле (правительстве - ред.)", - пишет издание со ссылкой на источники в министерстве.
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Министерские служащие посчитали, что дистанционное участие Нетаньяху может стать отвлекающим фактором и затмить британского премьера Риши Сунака, если премьер Израиля затронет тему конфликта.
Как пишет СМИ, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и министр цифровых технологий Мишель Доунлан были возмущены подобным предложением и сразу отвергли его.
По данным газеты, израильский премьер станет одним из немногих участников саммита из числа мировых лидеров наряду с премьером Италии Джорджией Мелони и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
Первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта состоится в Великобритании 1-2 ноября. В саммите примут участие представители правительств разных стран, лидирующих компаний и эксперты в области ИИ. Глава британского МИД Джеймс Клеверли заявил, что Китай тоже на него приглашен, вопреки опасениям из-за конкуренции между Западом и Пекином в сфере разработок ИИ.
Ранее в британском правительстве высказывали опасения, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) в скором времени продвинутся настолько, что позволят создавать оружие массового поражения или выйдут из-под контроля человека. В связи с этим на саммите будут обсуждаться риски использования ИИ со злым умыслом в целях конструирования биологического оружия или осуществления кибератак.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреТехнологииИзраильВеликобританияИталияДжеймс КлеверлиРиши СунакДжорджа МелониХАМАСЕврокомиссияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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