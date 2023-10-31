https://ria.ru/20231031/granata-1906347166.html

Во дворе в Волгограде взорвалась, предположительно, граната

Во дворе в Волгограде взорвалась, предположительно, граната - РИА Новости, 31.10.2023

Во дворе в Волгограде взорвалась, предположительно, граната

Жительница Волгограда получила травмы после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома, полиция возбудила дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:42

2023-10-31T09:42

2023-10-31T11:08

происшествия

волгоград

дзержинский район

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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Жительница Волгограда получила травмы после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома, полиция возбудила дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. "Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета - предположительно, гранаты. В результате травмы получила 71-летняя женщина", - сказали в главке. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Полиция выясняет, как взрывное устройство оказалось во дворе пенсионерки.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшая женщина находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.

https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905392101.html

волгоград

дзержинский район

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происшествия, волгоград, дзержинский район