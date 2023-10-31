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Во дворе в Волгограде взорвалась, предположительно, граната
Во дворе в Волгограде взорвалась, предположительно, граната - РИА Новости, 31.10.2023
Во дворе в Волгограде взорвалась, предположительно, граната
Жительница Волгограда получила травмы после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома, полиция возбудила дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:42
2023-10-31T09:42
2023-10-31T11:08
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ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Жительница Волгограда получила травмы после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома, полиция возбудила дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области. "Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета - предположительно, гранаты. В результате травмы получила 71-летняя женщина", - сказали в главке. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Полиция выясняет, как взрывное устройство оказалось во дворе пенсионерки.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшая женщина находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.
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происшествия, волгоград, дзержинский район
Происшествия, Волгоград, Дзержинский район
Во дворе в Волгограде взорвалась, предположительно, граната
Пенсионерка получила травмы после взрыва гранаты во дворе в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 31 окт – РИА Новости. Жительница Волгограда получила травмы после взрыва, предположительно, гранаты во дворе своего дома, полиция возбудила дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
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"Утром 30 октября 2023 года во время благоустройства на территории частного домовладения Дзержинского района Волгограда произошел взрыв неустановленного предмета - предположительно, гранаты. В результате травмы получила 71-летняя женщина", - сказали в главке.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Полиция выясняет, как взрывное устройство оказалось во дворе пенсионерки.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области, пострадавшая женщина находится в стабильном состоянии средней степени тяжести.
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