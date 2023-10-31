Названы перспективные направления для горнолыжного отдыха в России
В МТС Travel назвали перспективные, но малоизвестные горнолыжные курорты России
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Большой Вудъявр" в Мурманской области
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты определили регионы, которые могут стать новыми центрами притяжения для любителей горнолыжного спорта, сообщает МТС Travel.
Раннее бронирование отелей на новогодние даты на популярных горнолыжных курортах за год вырос почти вдвое, подсчитали эксперты. Но есть пока не сильно известные горнолыжные курорты, где и цены доступнее, и на трассах меньше отдыхающих.
Пермский край
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае. Горнолыжный центр располагается на северном склоне горы Крестовой высотой в 471,3 метра
Отдыхающие на подъемнике горнолыжного курорта "Губаха" в Пермском крае. Горнолыжный центр располагается на северном склоне горы Крестовой высотой в 471,3 метра
В Пермском крае туристов принимает более 20 горнолыжных комплексов, самый крупный и знаменитый из них — "Губаха". Также популярны "Такман", "Полазна", "Иван-Гора", "Ашатли парк", "Жебреи".
На курорте есть 18 трасс и сноупарк с трамплинами. Перепад высот — 310 метров, общая протяженность трасс — более 20 километров. Работают кресельная канатная дорога, бугельный, безопорный и ленточный подъtмники. На курорте есть гостиницы, забронировать жилье можно также в Перми, где средняя стоимость номера – три тысячи рублей в сутки.
Красноярский край
© Фото : пресс-служба ВВОГорные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре "Ергаки"
© Фото : пресс-служба ВВО
Горные стрелки ДВВКУ первыми из военных прошли подготовку в новом центре "Ергаки"
В Красноярском крае высятся хребты Восточных и Западных Саян и Кузнецкого Алатау. Снег там уже выпал и редко тает до конца апреля. Горнолыжные комплексы расположены в природном парке "Ергаки", а также в окрестностях Дивногорска, рядом с Канском и Красноярском.
Фанпарк "Бобровый лог" расположен в пригороде Красноярска у входа в национальный парк "Красноярские столбы". На его территории есть 15 трасс всех категорий сложности, их общая протяженность составляет 11 километров, а перепад высот – 350 метров. На вершину доставляют два канатно-кресельных подъемника, а также бугельные и буксировочные.
Остановиться можно в отелях Красноярска, откуда до парка ходит автобус, в среднем за 3,3 тысячи рублей в сутки. В выходные курсируют бесплатные шаттлы от крупных торговых центров.
Мурманская область
© Фото : официальный сайт горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр"Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в городе Кировск
Горнолыжный комплекс "Кукисвумчорр" в городе Кировск
Большая часть Кольского полуострова расположена за полярным кругом, поэтому сезон длится долго, с ноября по май. В области - более десяти горнолыжных комплексов: в Мурманске — "Огни Мурманска", "Норд Стар", в Апатитах — "Воробьиная гора", в Кандалакше — "Крестовая гора", в Мончегорске — "Лапарь-Стан". Главный центр горнолыжного туризма — Кировск с комплексами "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".
На курорте "Большой Вудъявр" есть 23 трассы четырех уровней сложности общей протяженностью 25 километров. Перепад высот составляет 550 метров. На 15 трассах искусственное освещение, поэтому полярная ночь горнолыжникам и сноубордистам не страшна. Трассы расположены на двух склонах, Северном и Южном, и соединены кресельной канатной дорогой. На склонах работает девять подъемников: кресельные, гондольные, бугельные.
Остановиться можно в отелях Кировска в 25 минутах езды от курорта. Цены на отели в период с января по апрель – в среднем 6,5 тысячи рублей в сутки.
Хабаровский край
© Pixabay / Pixabay / snowinjulyСноубордист на лыжном курорте
© Pixabay / Pixabay / snowinjuly
Сноубордист на лыжном курорте
В регионе работает больше десяти горнолыжных комплексов и баз: "Холдоми", "Дерсу", "Заимка", "Пивань" и другие. Самые популярные курорты расположены вокруг Комсомольска-на-Амуре, окруженного сопками и отрогами хребта Мяо-Чан, Баджальского хребта и горной системы Сихотэ-Алинь. Снежный покров тут держится с начала ноября по конец апреля.
Один из самых популярных в регионе курортов "Холдоми" находится в 40 минутах езды от Комсомольска-на Амуре. На горе высотой 853 метра расположены 16 трасс всех категорий сложности общей протяженностью 25 километров и одна тюбинговая трасса. Максимальный перепад высот составляет 500 метров. На вершину лыжников и сноубордистов поднимает гондольный подъемник, на других участках работают парнокресельный и бугельный. Вечером освещены пять километров трасс. На курорте есть гостиничный комплекс, рестораны и кафе.
Из Комсомольска-на-Амуре до "Холдоми" можно добраться на автомобиле или такси. В сезон ходят автобусы. Проживание в городе в период с января по апрель в среднем стоит 4,7 тысячи рублей в сутки на двоих.
Свердловская область
© Depositphotos.com / MicrogenКатание на лыжах
© Depositphotos.com / Microgen
Катание на лыжах
На Среднем Урале горнолыжные курорты находятся как вокруг Екатеринбурга: "Гора Волчиха", "Гора Пильная", так и в окрестностях Нижнего Тагила ("Гора Белая", "Гора Долгая"), Первоуральска ("Гора Теплая"), Кировограда ("Гора Ежовая").
Один из крупнейших курортов в регионе — "Гора Ежовая". На нем оборудовано восемь трасс общей протяженностью около восьми километров и сноупарк с трамплинами и трубами. Максимальный перепад высот — 300 метров. Работает семь подъемников. У подножия горы есть гостиницы, кафе и бары.
В зимний сезон от торгового центра "Дирижабль" в Екатеринбурге ходит трансфер. Средние цены на отели и апартаменты в Екатеринбурге с января по апрель составляют примерно 3,8 тысячи рублей в сутки на двоих. Также до курорта "Гора Ежовая" можно доехать из Нижнего Тагила, средняя стоимость проживания там – три тысячи рублей в день.