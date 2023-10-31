https://ria.ru/20231031/gaz-1906445597.html

В России выросло потребление газа

В России выросло потребление газа - РИА Новости, 31.10.2023

В России выросло потребление газа

"Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T15:07

2023-10-31T15:07

2023-10-31T15:08

экономика

россия

санкт-петербург

газпром

виталий маркелов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. "Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума. "Потребление (газа – ред.) в стране растет благодаря газификации, подключению новых потребителей и так далее, и мы это видим. При температурном уровне у нас рост потребления значительный", – сообщил Маркелов журналистам. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20231011/gazifikatsiya-1902041591.html

россия

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, санкт-петербург, газпром, виталий маркелов