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В России выросло потребление газа - РИА Новости, 31.10.2023
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15:07 31.10.2023 (обновлено: 15:08 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaz-1906445597.html
В России выросло потребление газа
В России выросло потребление газа - РИА Новости, 31.10.2023
В России выросло потребление газа
"Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:07
2023-10-31T15:08
экономика
россия
санкт-петербург
газпром
виталий маркелов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. "Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума. "Потребление (газа – ред.) в стране растет благодаря газификации, подключению новых потребителей и так далее, и мы это видим. При температурном уровне у нас рост потребления значительный", – сообщил Маркелов журналистам. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231011/gazifikatsiya-1902041591.html
россия
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экономика, россия, санкт-петербург, газпром, виталий маркелов
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Газпром, Виталий Маркелов
В России выросло потребление газа

"Газпром": потребление газа в России выросло благодаря газификации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Газораспределительная станция. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. "Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума.
"Потребление (газа – ред.) в стране растет благодаря газификации, подключению новых потребителей и так далее, и мы это видим. При температурном уровне у нас рост потребления значительный", – сообщил Маркелов журналистам.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
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ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургГазпромВиталий Маркелов
 
 
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