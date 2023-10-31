https://ria.ru/20231031/gaz-1906445597.html
В России выросло потребление газа
В России выросло потребление газа - РИА Новости, 31.10.2023
В России выросло потребление газа
"Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T15:07
2023-10-31T15:07
2023-10-31T15:08
экономика
россия
санкт-петербург
газпром
виталий маркелов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. "Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума. "Потребление (газа – ред.) в стране растет благодаря газификации, подключению новых потребителей и так далее, и мы это видим. При температурном уровне у нас рост потребления значительный", – сообщил Маркелов журналистам. XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20231011/gazifikatsiya-1902041591.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, санкт-петербург, газпром, виталий маркелов
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Газпром, Виталий Маркелов
В России выросло потребление газа
"Газпром": потребление газа в России выросло благодаря газификации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. "Газпром" наблюдает рост потребления газа в России, связывает его с газификацией, подключением новых потребителей, сказал зампредседателя правления компании Виталий Маркелов во время Петербургского международного газового форума.
"Потребление (газа – ред.) в стране растет благодаря газификации, подключению новых потребителей и так далее, и мы это видим. При температурном уровне у нас рост потребления значительный", – сообщил Маркелов журналистам.
XII Петербургский международный газовый форум проходит с 31 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге
.
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