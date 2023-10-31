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В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом

В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 31.10.2023

В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом

Туристы из Санкт-Петербурга погибли в Карелии, отравившись угарным газом из-за неплотно прилегавшего шланга на кухне в катере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T11:11

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происшествия

санкт-петербург

прионежский район

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Туристы из Санкт-Петербурга погибли в Карелии, отравившись угарным газом из-за неплотно прилегавшего шланга на кухне в катере, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Республики. Сообщение найденных телах поступило в полицию вечером, 30 октября. "Погибшие - два человека, мужчина и женщина. Отравились угарным газом: тела были обнаружены на катере, в котором предусмотрена маленькая кухня. Шланг от газовых баллонов был неплотно закручен", - сообщили в ведомстве. Тела обнаружили в деревне Рыбека Прионежского района. Мужчина 1967 года рождения и женщина 1977 года рождения прибыли из Санкт-Петербурга в Карелию на рыбалку на катере. Ранее об обнаружении тел сообщил в своем Telegram-канале глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

https://ria.ru/20230228/pech-1854803395.html

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происшествия, санкт-петербург, прионежский район, новости - туризм