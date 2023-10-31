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В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 31.10.2023
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11:11 31.10.2023 (обновлено: 11:14 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/gaz-1906367562.html
В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом
В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом - РИА Новости, 31.10.2023
В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом
Туристы из Санкт-Петербурга погибли в Карелии, отравившись угарным газом из-за неплотно прилегавшего шланга на кухне в катере, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:11
2023-10-31T11:14
происшествия
санкт-петербург
прионежский район
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Туристы из Санкт-Петербурга погибли в Карелии, отравившись угарным газом из-за неплотно прилегавшего шланга на кухне в катере, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Республики. Сообщение найденных телах поступило в полицию вечером, 30 октября. "Погибшие - два человека, мужчина и женщина. Отравились угарным газом: тела были обнаружены на катере, в котором предусмотрена маленькая кухня. Шланг от газовых баллонов был неплотно закручен", - сообщили в ведомстве. Тела обнаружили в деревне Рыбека Прионежского района. Мужчина 1967 года рождения и женщина 1977 года рождения прибыли из Санкт-Петербурга в Карелию на рыбалку на катере. Ранее об обнаружении тел сообщил в своем Telegram-канале глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.
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происшествия, санкт-петербург, прионежский район, новости - туризм
Происшествия, Санкт-Петербург, Прионежский район, Новости - Туризм
В Карелии туристы из Петербурга погибли от отравления угарным газом

В Карелии туристы из Петербурга отравились угарным газом и погибли

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт - РИА Новости. Туристы из Санкт-Петербурга погибли в Карелии, отравившись угарным газом из-за неплотно прилегавшего шланга на кухне в катере, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД Республики.
Сообщение найденных телах поступило в полицию вечером, 30 октября.
«
"Погибшие - два человека, мужчина и женщина. Отравились угарным газом: тела были обнаружены на катере, в котором предусмотрена маленькая кухня. Шланг от газовых баллонов был неплотно закручен", - сообщили в ведомстве.
Тела обнаружили в деревне Рыбека Прионежского района. Мужчина 1967 года рождения и женщина 1977 года рождения прибыли из Санкт-Петербурга в Карелию на рыбалку на катере.
Ранее об обнаружении тел сообщил в своем Telegram-канале глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургПрионежский районНовости - Туризм
 
 
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