Рейтинг@Mail.ru
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 31.10.2023 (обновлено: 21:32 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/fso-1906423683.html
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября - РИА Новости, 31.10.2023
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября
С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:10
2023-10-31T21:32
безопасность
москва
федеральная служба охраны рф (фсо россии)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/72/1560027260_0:234:2810:1815_1920x0_80_0_0_1243756707c2df42d8d63fd42d4cfec2.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой и общественностью."Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации", — говорится в релизе.Во время учений будут будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, у зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых случаях возможно использование бронированной техники Нацгвардии.При этом как-либо ограничивать перемещения граждан не планируется, заключили в ФСО.В прошлом году служба проводила учения с 25 по 27 октября. Тогда отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медицинской помощи, задержание правонарушителей.
https://ria.ru/20231024/gon-1904870132.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/72/1560027260_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_d612f6e71e0b132887844a955ac66294.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, москва, федеральная служба охраны рф (фсо россии), россия
Безопасность, Москва, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Россия
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября

ФСО 1-3 ноября проведет в Москве учения с возможным использованием бронетехники

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСотрудник ФСО на Красной площади в Москве
Сотрудник ФСО на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Сотрудник ФСО на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой и общественностью.
"Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации", — говорится в релизе.
Во время учений будут будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, у зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы.
В ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых случаях возможно использование бронированной техники Нацгвардии.
При этом как-либо ограничивать перемещения граждан не планируется, заключили в ФСО.
В прошлом году служба проводила учения с 25 по 27 октября. Тогда отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медицинской помощи, задержание правонарушителей.
Кортеж президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Машинам Гаража особого назначения меняют шины на зимние
24 октября, 11:14
 
БезопасностьМоскваФедеральная служба охраны РФ (ФСО России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала