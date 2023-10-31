https://ria.ru/20231031/fso-1906423683.html

ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября

ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября - РИА Новости, 31.10.2023

ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября

С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T14:10

2023-10-31T14:10

2023-10-31T21:32

безопасность

москва

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой и общественностью."Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации", — говорится в релизе.Во время учений будут будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, у зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых случаях возможно использование бронированной техники Нацгвардии.При этом как-либо ограничивать перемещения граждан не планируется, заключили в ФСО.В прошлом году служба проводила учения с 25 по 27 октября. Тогда отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медицинской помощи, задержание правонарушителей.

https://ria.ru/20231024/gon-1904870132.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, москва, федеральная служба охраны рф (фсо россии), россия