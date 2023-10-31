https://ria.ru/20231031/fso-1906423683.html
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября - РИА Новости, 31.10.2023
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября
С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:10
2023-10-31T14:10
2023-10-31T21:32
безопасность
москва
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой и общественностью."Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации", — говорится в релизе.Во время учений будут будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, у зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы. В ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых случаях возможно использование бронированной техники Нацгвардии.При этом как-либо ограничивать перемещения граждан не планируется, заключили в ФСО.В прошлом году служба проводила учения с 25 по 27 октября. Тогда отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медицинской помощи, задержание правонарушителей.
https://ria.ru/20231024/gon-1904870132.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, федеральная служба охраны рф (фсо россии), россия
Безопасность, Москва, Федеральная служба охраны РФ (ФСО России), Россия
ФСО предупредила москвичей о ежегодных учениях 1-3 ноября
ФСО 1-3 ноября проведет в Москве учения с возможным использованием бронетехники
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. С 1 по 3 ноября ФСО проведет в Москве ежегодные тактико-специальные учения, в том числе с участием бронетехники, предупредил отдел ведомства по связям с прессой и общественностью.
"Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации", — говорится в релизе.
Во время учений будут будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, у зданий администрации президента, Совета Федерации
и Госдумы
.
В ведомстве обратили внимание на то, что в некоторых случаях возможно использование бронированной техники Нацгвардии.
При этом как-либо ограничивать перемещения граждан не планируется, заключили в ФСО.
В прошлом году служба проводила учения с 25 по 27 октября. Тогда отрабатывалось противодействие терроризму, тушение пожаров, оказание неотложной медицинской помощи, задержание правонарушителей.
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