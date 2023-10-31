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Названы шесть российских городов с самыми интересными фестивалями осени - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
06:21 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/festivali-1906224813.html
Названы шесть российских городов с самыми интересными фестивалями осени
Названы шесть российских городов с самыми интересными фестивалями осени - РИА Новости, 31.10.2023
Названы шесть российских городов с самыми интересными фестивалями осени
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме выбрали несколько городов, в которых в ближайшее время... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T06:21
2023-10-31T06:21
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
старая русса
новосибирск
высшая школа экономики (вшэ)
великий новгород
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме выбрали несколько городов, в которых в ближайшее время пройдут интересные мероприятия, сообщает пресс-служба ВШБ.Великий Новгород и Старая Русса: "Князь, вы кушать хотите?""Князь, вы кушать хотите?" — название первого в Новгородской области гастрофестиваля, который будет идти весь ноябрь. Событие приурочено к XXVII Международному театральному фестивалю Достоевского, ежегодно собирающему любителей произведений великого писателя в Великом Новгороде и Старой Руссе.Рестораны-партнеры разработали специальное меню, руководствуясь дневниками жены писателя Анны Григорьевны, которая подробно описала гастрономические предпочтения классика.Произведения Достоевского также послужили руководством для шеф-поваров: можно будет попробовать любимые блюда героев романов. А это уха из лосося и судака со сливками, свиные медальоны в беконе с подкопченными картофельными ромбиками и ореховым соусом, расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями, облепиховый сбитень.В 1992 году мероприятие было камерной акцией энтузиастов-театралов, а сейчас оно собирает зрителей и коллективы из десятков городов не только России, но и Европы и Азии.Старая Русса — старинный город в Новгородской области, известный своими целебными минеральными водами. Сюда Федор Михайлович перебрался от столичной суеты, чтобы спокойно работать. Город чтит память о нем — вы можете посетить не только Дом-музей Достоевского, но и музей романа "Братья Карамазовы", а также поразмышлять о творчестве писателя в кафе "Раскольниковъ".Санкт-Петербург: "Чудо света"4-5 ноября в Северной столице в седьмой раз пройдет лазерно-световой фестиваль "Чудо света". По вечерам знаковые площадки города — Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, "Газпром Арена" и другие — превратятся в сцены для световых 3D-спектаклей.Впервые будут представлены работы художников, созданные с помощью нейросетей. В дополнение к световому шоу в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости откроется научно-популярный лекторий. Кстати, Санкт-Петербург представит свою экспозицию на международной выставке-форуме "Россия" в Москве под девизом "Петербург – город, где рождается хорошее настроение".Москва: "Касание души"Столица предлагает спасаться от осеннего сплина творчеством: 11-17 ноября пройдет международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Экспозиция посвящена эмоциям и чувствам. Гостей ждут работы 43 художников из 16 стран. Некоторые произведения созданы с помощью технологии дополненной реальности. Художники и любители прекрасного соберутся в ЦВЗ "Манеж", откуда можно продолжить прогулку по историческому центру. Вечером 24 ноября состоится торжественное открытие юбилейного 10 сезона катка на ВДНХ с романтичным названием "Полет во времени". Заявленная тема предполагает подведение итогов 100-летнего юбилея идеи ВДНХ через призму искусства. Красивая подсветка, те самые пончики, слава о которых идет с советских времен, и теплый кофе дополнят ледовую прогулку.Новосибирск: наука для всехСемейный фестиваль NAUKA 0+ расширяет географию — с 10 по 21 ноября посетить мероприятия программы можно в Новосибирске. Традиционно ученые и исследователи знакомят гостей фестиваля с новейшими достижениями науки, приглашают поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции. Осенняя хандра отступит перед красотами микромира и космическими тайнами Вселенной. Интересно будет каждому, независимо от возраста и образования.Новосибирск неоднократно попадал в книгу рекордов Гиннеса как самый быстро растущий город-миллионник, и, безусловно, тут есть что посмотреть. Например, Академический театр оперы и балеты — самое большое театральное здание в России, а планетарий — крупнейший в азиатской части страны. Еще здесь есть самый длинный крытый метромост в мире, самая короткая улица России (на ней всего три дома) и самый "умный" проспект – Новосибирский — там располагается свыше 20 научных учреждений.Райцентр Доброе: сало в шоколадеЗа гастрономическими впечатлениями в российской глубинке можно поехать на фестиваль "Доброе сало", который уже более десяти лет проходит в селе Доброе Липецкой области. За эти годы масштабный праздник ноября стал визитной карточкой области. "Задорно, сытно и вкусно!" — таков лейтмотив фестиваля.Проводятся мастер-классы, народные игры и забавы. Но главная цель поездки – попробовать разные сорта сала. Его готовят по традиционным и авторским рецептам: соленое, копченое, вареное, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, по-абхазски и даже в шоколаде.
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, старая русса, новосибирск, высшая школа экономики (вшэ), великий новгород, москва, санкт-петербург, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть , отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Старая Русса, Новосибирск, Высшая школа экономики (ВШЭ), Великий Новгород, Москва, Санкт-Петербург, куда поехать, куда поехать в выходные, куда сходить , что посмотреть , отдых в России
Названы шесть российских городов с самыми интересными фестивалями осени

В Петербурге, Москве и Новосибирске пройдут интересные фестивали для туристов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве
Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме выбрали несколько городов, в которых в ближайшее время пройдут интересные мероприятия, сообщает пресс-служба ВШБ.

Великий Новгород и Старая Русса: "Князь, вы кушать хотите?"

"Князь, вы кушать хотите?" — название первого в Новгородской области гастрофестиваля, который будет идти весь ноябрь. Событие приурочено к XXVII Международному театральному фестивалю Достоевского, ежегодно собирающему любителей произведений великого писателя в Великом Новгороде и Старой Руссе.
Рестораны-партнеры разработали специальное меню, руководствуясь дневниками жены писателя Анны Григорьевны, которая подробно описала гастрономические предпочтения классика.
© РИА Новости / Карина Ивашко Великий Новгород
Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Карина Ивашко
Великий Новгород
Произведения Достоевского также послужили руководством для шеф-поваров: можно будет попробовать любимые блюда героев романов. А это уха из лосося и судака со сливками, свиные медальоны в беконе с подкопченными картофельными ромбиками и ореховым соусом, расстегай с окунем и юшкой с маринованными груздями, облепиховый сбитень.
В 1992 году мероприятие было камерной акцией энтузиастов-театралов, а сейчас оно собирает зрителей и коллективы из десятков городов не только России, но и Европы и Азии.
© РИА Новости / Карина ИвашкоСтарая Русса
Старая Русса - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Карина Ивашко
Старая Русса
Старая Русса — старинный город в Новгородской области, известный своими целебными минеральными водами. Сюда Федор Михайлович перебрался от столичной суеты, чтобы спокойно работать. Город чтит память о нем — вы можете посетить не только Дом-музей Достоевского, но и музей романа "Братья Карамазовы", а также поразмышлять о творчестве писателя в кафе "Раскольниковъ".

Санкт-Петербург: "Чудо света"

4-5 ноября в Северной столице в седьмой раз пройдет лазерно-световой фестиваль "Чудо света". По вечерам знаковые площадки города — Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, "Газпром Арена" и другие — превратятся в сцены для световых 3D-спектаклей.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСветовое шоу на фасаде здания Главного штаба в рамках фестиваля "Чудо света" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Световое шоу на фасаде здания Главного штаба в рамках фестиваля Чудо света на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Световое шоу на фасаде здания Главного штаба в рамках фестиваля "Чудо света" на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Впервые будут представлены работы художников, созданные с помощью нейросетей. В дополнение к световому шоу в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости откроется научно-популярный лекторий.
Кстати, Санкт-Петербург представит свою экспозицию на международной выставке-форуме "Россия" в Москве под девизом "Петербург – город, где рождается хорошее настроение".

Москва: "Касание души"

Столица предлагает спасаться от осеннего сплина творчеством: 11-17 ноября пройдет международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Экспозиция посвящена эмоциям и чувствам.
Гостей ждут работы 43 художников из 16 стран. Некоторые произведения созданы с помощью технологии дополненной реальности. Художники и любители прекрасного соберутся в ЦВЗ "Манеж", откуда можно продолжить прогулку по историческому центру.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ
Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Люди катаются на коньках на катке на ВДНХ в Москве. 25 ноября состоялось открытие зимнего сезона и катка на ВДНХ
Вечером 24 ноября состоится торжественное открытие юбилейного 10 сезона катка на ВДНХ с романтичным названием "Полет во времени".
Заявленная тема предполагает подведение итогов 100-летнего юбилея идеи ВДНХ через призму искусства. Красивая подсветка, те самые пончики, слава о которых идет с советских времен, и теплый кофе дополнят ледовую прогулку.

Новосибирск: наука для всех

Семейный фестиваль NAUKA 0+ расширяет географию — с 10 по 21 ноября посетить мероприятия программы можно в Новосибирске. Традиционно ученые и исследователи знакомят гостей фестиваля с новейшими достижениями науки, приглашают поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции.
Осенняя хандра отступит перед красотами микромира и космическими тайнами Вселенной. Интересно будет каждому, независимо от возраста и образования.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНочной Новосибирск
Ночной Новосибирск - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ночной Новосибирск
Новосибирск неоднократно попадал в книгу рекордов Гиннеса как самый быстро растущий город-миллионник, и, безусловно, тут есть что посмотреть. Например, Академический театр оперы и балеты — самое большое театральное здание в России, а планетарий — крупнейший в азиатской части страны.
Еще здесь есть самый длинный крытый метромост в мире, самая короткая улица России (на ней всего три дома) и самый "умный" проспект – Новосибирский — там располагается свыше 20 научных учреждений.

Райцентр Доброе: сало в шоколаде

За гастрономическими впечатлениями в российской глубинке можно поехать на фестиваль "Доброе сало", который уже более десяти лет проходит в селе Доброе Липецкой области. За эти годы масштабный праздник ноября стал визитной карточкой области. "Задорно, сытно и вкусно!" — таков лейтмотив фестиваля.
© iStock.com / Polina ShuryginaСало с хлебом
Сало с хлебом - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / Polina Shurygina
Сало с хлебом
Проводятся мастер-классы, народные игры и забавы. Но главная цель поездки – попробовать разные сорта сала. Его готовят по традиционным и авторским рецептам: соленое, копченое, вареное, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, по-абхазски и даже в шоколаде.
На финальной дегустации нового меню, фестиваль Гастрокэмп Бурятия – 2023, Улан–Удэ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Бурятии именитые шеф-повара разработали новое меню региона
26 октября, 14:45
 
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