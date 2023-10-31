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Эрдоган хочет обсудить с правительством урегулирование на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
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11:11 31.10.2023 (обновлено: 11:15 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/erdogan-1906367690.html
Эрдоган хочет обсудить с правительством урегулирование на Ближнем Востоке
Эрдоган хочет обсудить с правительством урегулирование на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2023
Эрдоган хочет обсудить с правительством урегулирование на Ближнем Востоке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с кабмином во вторник инициативу Анкары по "странам-гарантам" для палестино-израильского... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T11:11
2023-10-31T11:15
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
реджеп тайип эрдоган
израиль
в мире
турция
хамас
ближний восток
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с кабмином во вторник инициативу Анкары по "странам-гарантам" для палестино-израильского урегулирования, сообщила газета Sabah со ссылкой на источники. Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что ситуация на Ближнем Востоке станет главной темой внешнеполитической повестки предстоящих обсуждений Эрдогана с кабмином. "Президентский кабинет соберется сегодня на заседание с насыщенной повесткой дня. Основным вопросом повестки дня кабинета министров, который соберется в Кюллие (так называют резиденцию Эрдогана - ред.) под председательством президента Тайипа Эрдогана, станут массовые убийства со стороны Израиля в секторе Газа. На заседании будет дана оценка посредническим усилиям Турции, прекращению огня и инициативам по странам-гарантам", - передает издание. Ранее Эрдоган предложил созвать мирную конференцию для урегулирования конфликта, при этом Турция готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мира. По словам турецкого лидера, Анкара рассматривает институт стран-гарантов в качестве наиболее эффективного метода для реалистичного решения проблемы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
https://ria.ru/20231030/turkey-1906299651.html
израиль
турция
ближний восток
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, реджеп тайип эрдоган, израиль, в мире, турция, хамас, ближний восток
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Реджеп Тайип Эрдоган, Израиль, В мире, Турция, ХАМАС, Ближний Восток
Эрдоган хочет обсудить с правительством урегулирование на Ближнем Востоке

Sabah: Эрдоган обсудит с правительством идею по гарантам для Палестины и Израиля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 31 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает обсудить с кабмином во вторник инициативу Анкары по "странам-гарантам" для палестино-израильского урегулирования, сообщила газета Sabah со ссылкой на источники.
Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил РИА Новости, что ситуация на Ближнем Востоке станет главной темой внешнеполитической повестки предстоящих обсуждений Эрдогана с кабмином.
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"Президентский кабинет соберется сегодня на заседание с насыщенной повесткой дня. Основным вопросом повестки дня кабинета министров, который соберется в Кюллие (так называют резиденцию Эрдогана - ред.) под председательством президента Тайипа Эрдогана, станут массовые убийства со стороны Израиля в секторе Газа. На заседании будет дана оценка посредническим усилиям Турции, прекращению огня и инициативам по странам-гарантам", - передает издание.
Ранее Эрдоган предложил созвать мирную конференцию для урегулирования конфликта, при этом Турция готова стать страной-гарантом для Палестины в случае достижения мира. По словам турецкого лидера, Анкара рассматривает институт стран-гарантов в качестве наиболее эффективного метода для реалистичного решения проблемы, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых - дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРеджеп Тайип ЭрдоганИзраильВ миреТурцияХАМАСБлижний Восток
 
 
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