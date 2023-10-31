В ГД поддержали расследование вмешательства Запада в ситуацию в Дагестане
Депутаты ГД поддержали расследование вмешательства Запада в ситуацию в Дагестане
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы единогласно поддержали протокольное поручение на тему расследования вмешательства иностранных спецслужб в ситуацию в Дагестане, сообщил депутат ГД Султан Хамзаев.
"Все депутаты Госдумы единогласно поддержали протокольное поручение на тему расследования вмешательства иностранных спецслужб в ситуацию в Дагестане", - сказал он РИА Новости.
Как ранее отмечалось, Госдума даст поручение комитетам по информполитике и по безопасности разобраться в наличии фактов иностранного влияния на события, произошедшие в Махачкале, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России после событий в Махачкале. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 31 октября поручил подготовить документы.
Хамзаев отмечал, что подготовит протокольное поручение профильным комитетам, сообщил депутат РИА Новости.
В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.