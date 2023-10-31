https://ria.ru/20231031/dagestan-1906475646.html

В ГД поддержали расследование вмешательства Запада в ситуацию в Дагестане

В ГД поддержали расследование вмешательства Запада в ситуацию в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023

В ГД поддержали расследование вмешательства Запада в ситуацию в Дагестане

Депутаты Госдумы единогласно поддержали протокольное поручение на тему расследования вмешательства иностранных спецслужб в ситуацию в Дагестане, сообщил депутат РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:59

2023-10-31T16:59

2023-10-31T17:00

беспорядки в аэропорту махачкалы

госдума рф

вячеслав володин

султан хамзаев

республика дагестан

происшествия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы единогласно поддержали протокольное поручение на тему расследования вмешательства иностранных спецслужб в ситуацию в Дагестане, сообщил депутат ГД Султан Хамзаев. "Все депутаты Госдумы единогласно поддержали протокольное поручение на тему расследования вмешательства иностранных спецслужб в ситуацию в Дагестане", - сказал он РИА Новости. Как ранее отмечалось, Госдума даст поручение комитетам по информполитике и по безопасности разобраться в наличии фактов иностранного влияния на события, произошедшие в Махачкале, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн. Спикер ГД Вячеслав Володин поддержал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о расследовании факта вмешательства западных и украинских спецслужб во внутренние дела России после событий в Махачкале. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 31 октября поручил подготовить документы. Хамзаев отмечал, что подготовит протокольное поручение профильным комитетам, сообщил депутат РИА Новости. В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе совещания в Ново-Огарево по ситуации в Дагестане заявил, что спецслужбы, правоохранительные органы и главы регионов должны действовать твердо, своевременно и четко для защиты конституционного строя, прав и свобод граждан России, а также межнационального и межрелигиозного согласия. Путин также заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.

https://ria.ru/20231030/telegram-1906285882.html

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Аэропорт Махачкалы после ночных беспорядков В терминале внутренних рейсов аэропорта Махачкалы сохранено всё для стабильной работы, в международном незначительно повреждено оборудование, сообщила администрация главы Дагестана 2023-10-31T16:59 true PT0M46S

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беспорядки в аэропорту махачкалы, госдума рф, вячеслав володин, султан хамзаев, республика дагестан, происшествия