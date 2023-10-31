https://ria.ru/20231031/dagestan-1906451602.html

Глава ФАДН: интерес к Дагестану у туристов сохранится

Глава ФАДН: интерес к Дагестану у туристов сохранится - РИА Новости, 31.10.2023

Глава ФАДН: интерес к Дагестану у туристов сохранится

Ситуация в Дагестане после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы быстро нормализуется, и туристы продолжат летать в республику, заявил руководитель... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T16:33

2023-10-31T16:33

2023-10-31T16:37

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израиль

игорь баринов

сергей меликов

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 31 окт — РИА Новости. Ситуация в Дагестане после массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы быстро нормализуется, и туристы продолжат летать в республику, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на встрече с главой региона Сергеем Меликовым. "За последние несколько лет Дагестан стал превращаться в центр притяжения путешественников со всей страны. Вчера я летел в Махачкалу и заметил, что две трети пассажиров — это туристы. Думаю, что мы быстро все нормализуем, и люди продолжат летать в республику", — приводит слова Баринова пресс-служба главы Дагестана. Руководитель ФАДН подчеркнул, что в республике нужно сохранить "традиционный межконфессиональный и межнациональный мир".В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 участника задержаны. АТОР сообщила, что аннуляции туров в Дагестан после беспорядков в аэропорту Махачкалы оказались единичными.

https://ria.ru/20231031/dagestan-1906385029.html

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Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, махачкала, тель-авив, израиль, игорь баринов, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы