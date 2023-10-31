https://ria.ru/20231031/dagestan-1906385029.html
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане
Аннуляции туров в Дагестан оказались единичными по итогам 30 октября после недавних событий в Махачкале, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:29
2023-10-31T13:29
2023-10-31T13:29
туризм
туризм
новости - туризм
махачкала
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
туристы
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Аннуляции туров в Дагестан оказались единичными по итогам 30 октября после недавних событий в Махачкале, сообщает АТОР."После беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября туроператоры не зафиксировали сколько-нибудь значимого объема аннуляций путевок в Дагестан на осень и зиму", — отметили в ассоциации.Уточняется, что у большинства компаний аннуляций нет вообще, лишь в одной фирме — две, в другой также отмены поездок по желанию туристов исчисляются единицами. У подавляющего большинства клиентов, которые приобрели у путевки в республику, "туроператорская" часть — это наземные экскурсионные программы, а авиабилеты путешественники покупали самостоятельно. И, как правило, по невозвратным тарифам, поясняют эксперты.Накануне Росавиация сообщила о возобновлении работы махачкалинского аэропорта "Уйташ", который был временно закрыт из-за беспорядков, на прием и отправку воздушных судов с 14 часов.
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906150752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, махачкала, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Махачкала, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, туристы
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане
АТОР: туроператоры рассказали о единичных аннуляциях туров в Дагестан