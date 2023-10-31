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Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023
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Туризм
 
13:29 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/dagestan-1906385029.html
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане
Аннуляции туров в Дагестан оказались единичными по итогам 30 октября после недавних событий в Махачкале, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T13:29
2023-10-31T13:29
туризм
туризм
новости - туризм
махачкала
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
беспорядки в аэропорту махачкалы
туристы
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Аннуляции туров в Дагестан оказались единичными по итогам 30 октября после недавних событий в Махачкале, сообщает АТОР."После беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября туроператоры не зафиксировали сколько-нибудь значимого объема аннуляций путевок в Дагестан на осень и зиму", — отметили в ассоциации.Уточняется, что у большинства компаний аннуляций нет вообще, лишь в одной фирме — две, в другой также отмены поездок по желанию туристов исчисляются единицами. У подавляющего большинства клиентов, которые приобрели у путевки в республику, "туроператорская" часть — это наземные экскурсионные программы, а авиабилеты путешественники покупали самостоятельно. И, как правило, по невозвратным тарифам, поясняют эксперты.Накануне Росавиация сообщила о возобновлении работы махачкалинского аэропорта "Уйташ", который был временно закрыт из-за беспорядков, на прием и отправку воздушных судов с 14 часов.
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туризм, новости - туризм, махачкала, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), беспорядки в аэропорту махачкалы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Махачкала, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Беспорядки в аэропорту Махачкалы, туристы
Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане

АТОР: туроператоры рассказали о единичных аннуляциях туров в Дагестан

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГородской пляж в Махачкале
Городской пляж в Махачкале - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Аннуляции туров в Дагестан оказались единичными по итогам 30 октября после недавних событий в Махачкале, сообщает АТОР.
"После беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября туроператоры не зафиксировали сколько-нибудь значимого объема аннуляций путевок в Дагестан на осень и зиму", — отметили в ассоциации.
Уточняется, что у большинства компаний аннуляций нет вообще, лишь в одной фирме — две, в другой также отмены поездок по желанию туристов исчисляются единицами.
У подавляющего большинства клиентов, которые приобрели у путевки в республику, "туроператорская" часть — это наземные экскурсионные программы, а авиабилеты путешественники покупали самостоятельно. И, как правило, по невозвратным тарифам, поясняют эксперты.
Накануне Росавиация сообщила о возобновлении работы махачкалинского аэропорта "Уйташ", который был временно закрыт из-за беспорядков, на прием и отправку воздушных судов с 14 часов.
В аэропорту города Махачкалы
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМахачкалаАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Беспорядки в аэропорту Махачкалытуристы
 
 
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