https://ria.ru/20231031/dagestan-1906385029.html

Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане

Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023

Эксперты сообщили, сколько туров аннулировано после беспорядков в Дагестане

Аннуляции туров в Дагестан оказались единичными по итогам 30 октября после недавних событий в Махачкале, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T13:29

2023-10-31T13:29

2023-10-31T13:29

туризм

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новости - туризм

махачкала

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

беспорядки в аэропорту махачкалы

туристы

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Аннуляции туров в Дагестан оказались единичными по итогам 30 октября после недавних событий в Махачкале, сообщает АТОР."После беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября туроператоры не зафиксировали сколько-нибудь значимого объема аннуляций путевок в Дагестан на осень и зиму", — отметили в ассоциации.Уточняется, что у большинства компаний аннуляций нет вообще, лишь в одной фирме — две, в другой также отмены поездок по желанию туристов исчисляются единицами. У подавляющего большинства клиентов, которые приобрели у путевки в республику, "туроператорская" часть — это наземные экскурсионные программы, а авиабилеты путешественники покупали самостоятельно. И, как правило, по невозвратным тарифам, поясняют эксперты.Накануне Росавиация сообщила о возобновлении работы махачкалинского аэропорта "Уйташ", который был временно закрыт из-за беспорядков, на прием и отправку воздушных судов с 14 часов.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906150752.html

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Мария Селиванова

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Мария Селиванова

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