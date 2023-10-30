https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906165928.html

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков

Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы, сообщила Росавиация в Telegram. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T14:20

2023-10-30T14:20

2023-10-30T16:31

махачкала

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы, сообщила Росавиация в Telegram."Аэропорт Уйташ <...> возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября", — говорится в публикации ведомства.В Росавиации отметили, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направлять в другие российские города."Аэрофлот" сообщил, что возобновил сообщение со столицей республики в обе стороны.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.Как сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным дагестанского Минздрава, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html

https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906140810.html

махачкала

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

махачкала