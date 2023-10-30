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Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023
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14:20 30.10.2023 (обновлено: 16:31 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906165928.html
Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков
Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков - РИА Новости, 30.10.2023
Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков
Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы, сообщила Росавиация в Telegram. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T14:20
2023-10-30T16:31
махачкала
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы, сообщила Росавиация в Telegram."Аэропорт Уйташ &lt;...&gt; возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября", — говорится в публикации ведомства.В Росавиации отметили, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направлять в другие российские города."Аэрофлот" сообщил, что возобновил сообщение со столицей республики в обе стороны.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.Как сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным дагестанского Минздрава, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20231030/aeroport-1906162158.html
https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906140810.html
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махачкала
Махачкала
Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков

© AFP 2023 / STRINGERОбстановка в аэропорту Махачкалы, 30 октября 2023 года
Обстановка в аэропорту Махачкалы, 30 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AFP 2023 / STRINGER
Обстановка в аэропорту Махачкалы, 30 октября 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Аэропорт Махачкалы снова открыт для полноценной работы, сообщила Росавиация в Telegram.
"Аэропорт Уйташ <...> возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября", — говорится в публикации ведомства.
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В Росавиации отметили, что рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направлять в другие российские города.
"Аэрофлот" сообщил, что возобновил сообщение со столицей республики в обе стороны.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
Как сообщила пресс-служба главы республики Сергея Меликова, в терминале внутренних рейсов почти нет повреждений и "все сохранено для стабильной работы комплекса". В международном же терминале незначительно пострадало оборудование.
В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным дагестанского Минздрава, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
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