https://ria.ru/20231031/dagestan-1906390943.html

Депутат заявил об упущениях в воспитании молодежи после событий в Дагестане

Депутат заявил об упущениях в воспитании молодежи после событий в Дагестане - РИА Новости, 31.10.2023

Депутат заявил об упущениях в воспитании молодежи после событий в Дагестане

Депутат ГД Султан Хамзаев призвал исправить упущение в воспитании молодежи и усилить роль старейшин после беспорядков в Дагестане. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:34

2023-10-31T12:34

2023-10-31T12:34

общество

султан хамзаев

госдума рф

беспорядки в аэропорту махачкалы

республика дагестан

махачкала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутат ГД Султан Хамзаев призвал исправить упущение в воспитании молодежи и усилить роль старейшин после беспорядков в Дагестане. Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в воскресенье вечером в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе, с Украины руками агентуры западных спецслужб. В Махачкале 29 октября местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. "В целом есть определённые упущения в воспитании и ослабление роли местных старейшин. Папы, мамы, дедушки, бабушки, дяди, все старшие оставили традиционное воспитание телефону - интернету, каким-то непонятным "учителям" в соцсетях, которые буквально "вербуют" молодежь", - сказал Хамзаев РИА Новости. Депутат отметил, что есть большая группа молодежи, которая проходит мимо молодежных, патриотических организаций. "Надо всем хорошо подумать над этим. О трудоустройстве и занятости молодых людей", - добавил Хамзаев. Депутат подчеркнул, что дошло до того, что старшие, чьё слово было всегда в Дагестане законом, даже не знали, где их молодёжь. "Уверен, что никто не дал бы добро на захват чего-либо, дебоши и погром",- рассказал депутат. Депутат подчеркнул, что пользы от этой "акции Палестине" не было. "Зато украинские провокаторы, которые оболванили дагестанцев и вывели их на штурм самолетов, получат медальки. Эти беспорядки организуют далекие от ислама люди, находясь за пределами Дагестана! Нельзя дать управлять собой! Нужно усилить просветительскую работу и работу с нашей молодёжью", - заключил он.

https://ria.ru/20231030/palestina-1906305434.html

https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906372650.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, султан хамзаев, госдума рф, беспорядки в аэропорту махачкалы, республика дагестан, махачкала