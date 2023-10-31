https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906547865.html

Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 31.10.2023

Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями. РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T21:43

2023-10-31T21:43

2023-10-31T21:43

происшествия

махачкала

тель-авив

израиль

сергей меликов

беспорядки в аэропорту махачкалы

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МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали семерых участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, признав их виновными в мелком хулиганстве. "Вы не мужчины! Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?" – сказал Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики. Он отметил, что участвовавшие в беспорядках поддерживают врагов России, поддерживают тех, кто в зоне специальной военной операции "противостоит в бою настоящим героям Дагестана". "А родители их что скажут? Что они воспитали подонков, мерзавцев, трусов и негодяев? Если это так, тогда их тем более надо изолировать от общества, и никакого снисхождения им не давать. Больше того, прости этого подонка - он завтра забудет то, в чем он виноват", – считает руководитель республики.

https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906522251.html

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

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происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы