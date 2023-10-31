Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906547865.html
Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале
Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале - РИА Новости, 31.10.2023
Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями. РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T21:43
2023-10-31T21:43
происшествия
махачкала
тель-авив
израиль
сергей меликов
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:3075:1729_1920x0_80_0_0_ad8c4dd68d05b1511acb5487b582f595.jpg
МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями. В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали семерых участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, признав их виновными в мелком хулиганстве. "Вы не мужчины! Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?" – сказал Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики. Он отметил, что участвовавшие в беспорядках поддерживают врагов России, поддерживают тех, кто в зоне специальной военной операции "противостоит в бою настоящим героям Дагестана". "А родители их что скажут? Что они воспитали подонков, мерзавцев, трусов и негодяев? Если это так, тогда их тем более надо изолировать от общества, и никакого снисхождения им не давать. Больше того, прости этого подонка - он завтра забудет то, в чем он виноват", – считает руководитель республики.
https://ria.ru/20231031/makhachkala-1906522251.html
https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html
махачкала
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906106088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d89b9246fe986dbeed3df6479dd27496.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, тель-авив, израиль, сергей меликов, беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Махачкала, Тель-Авив, Израиль, Сергей Меликов, Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана жестко высказался об участниках беспорядков в Махачкале

Глава Дагестана Меликов назвал участников беспорядков в аэропорту мерзавцами

© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 окт - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов резко раскритиковал участников массовых беспорядков и погромов в аэропорту Махачкалы, назвав их трусами, мерзавцами и негодяями.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны. Во вторник суды в Дагестане арестовали семерых участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, признав их виновными в мелком хулиганстве.
"Вы не мужчины! Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих. Кто вы такие? Какие вы мужчины, какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?" – сказал Меликов на встрече с руководителями органов власти, депутатами и общественниками республики.
Ситуация в аэропорту Махачкалы
Участников беспорядков в Махачкале внесут в черный список аэропорта
Вчера, 19:22
Он отметил, что участвовавшие в беспорядках поддерживают врагов России, поддерживают тех, кто в зоне специальной военной операции "противостоит в бою настоящим героям Дагестана".
"А родители их что скажут? Что они воспитали подонков, мерзавцев, трусов и негодяев? Если это так, тогда их тем более надо изолировать от общества, и никакого снисхождения им не давать. Больше того, прости этого подонка - он завтра забудет то, в чем он виноват", – считает руководитель республики.
Женщина с флагом Израиля на акции в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
США увидели свое спасение в антисемитизме
30 октября, 08:00
 
ПроисшествияМахачкалаТель-АвивИзраильСергей МеликовБеспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала