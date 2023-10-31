Рейтинг@Mail.ru
Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки - РИА Новости, 31.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 31.10.2023 (обновлено: 12:09 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906349853.html
Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки
Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки - РИА Новости, 31.10.2023
Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела —... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T10:02
2023-10-31T12:09
происшествия
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
беспорядки в аэропорту махачкалы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_6bbce8eeb4ff361d38f2b3534ef36ee0.jpg
ГРОЗНЫЙ, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — пустить ему "пулю в лоб". "Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — сказал он представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. По данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Как заявил ранее Кадыров, "подобная провокация была пресечена в Чечне". Комментируя дагестанские события, он отметил, что "нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри".
https://ria.ru/20231030/dagestan-1906292782.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_68:0:1225:868_1920x0_80_0_0_6567d24a6461448ec2987d67ff97c876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), беспорядки в аэропорту махачкалы
Происшествия, Россия, Чеченская республика (Чечня), Рамзан Кадыров, Республика Дагестан, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Беспорядки в аэропорту Махачкалы
Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки

Кадыров предложил при беспорядках делать три выстрела в воздух и четвертый в лоб

© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — пустить ему "пулю в лоб".
"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — сказал он представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
По данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.
Как заявил ранее Кадыров, "подобная провокация была пресечена в Чечне". Комментируя дагестанские события, он отметил, что "нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри".
Путин об инспирировании событий в Махачкале западными спецслужбами - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
События в Дагестане были спровоцированы Западом, заявил Путин
30 октября, 21:28
 
ПроисшествияРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Беспорядки в аэропорту Махачкалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала