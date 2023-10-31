https://ria.ru/20231031/besporyadki-1906349853.html

Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки

Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки - РИА Новости, 31.10.2023

Кадыров приказал силовикам жестко подавлять возможные беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела —... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T10:02

2023-10-31T10:02

2023-10-31T12:09

происшествия

россия

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

беспорядки в аэропорту махачкалы

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ГРОЗНЫЙ, 31 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал силовиков немедленно задерживать зачинщиков беспорядков, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела — пустить ему "пулю в лоб". "Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", — сказал он представителям МВД и Росгвардии на совещании в правительстве республики.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. По данным управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, 83 человека задержаны. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.Как заявил ранее Кадыров, "подобная провокация была пресечена в Чечне". Комментируя дагестанские события, он отметил, что "нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри".

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906292782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), беспорядки в аэропорту махачкалы