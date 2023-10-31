https://ria.ru/20231031/belaes-1906388086.html

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС - РИА Новости, 31.10.2023

Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС

Минск поставил перед Россией вопрос о компенсациях из-за изменения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил президент Александр Лукашенко, слова... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:26

2023-10-31T12:26

2023-10-31T21:08

новости - ядерные технологии

александр лукашенко

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоруссия

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/08/1600328933_0:103:1152:751_1920x0_80_0_0_dd16ff1733ffade5f77f5d9b1a2a546f.jpg

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Минск поставил перед Россией вопрос о компенсациях из-за изменения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил президент Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь. "У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", — сказал Лукашенко.Он отметил, что Москва предложила варианты, в том числе и по цене на ядерное топливо — как для своих станций, а также по увеличению гарантийного срока на основные узлы. "Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону <…> и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, "Росатом", для белорусской стороны", — сказал президент. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона не должна излишне напрягать россиян. "Электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор", — заключил Лукашенко. Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020) БелАЭС выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Первое включение в сеть второго энергоблока состоялось в мае этого года. Сейчас блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется до конца декабря.

https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html

https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html

https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - ядерные технологии, александр лукашенко, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, минск