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Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС - РИА Новости, 31.10.2023
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12:26 31.10.2023 (обновлено: 21:08 31.10.2023)
https://ria.ru/20231031/belaes-1906388086.html
Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС
Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС - РИА Новости, 31.10.2023
Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС
Минск поставил перед Россией вопрос о компенсациях из-за изменения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил президент Александр Лукашенко, слова... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T12:26
2023-10-31T21:08
новости - ядерные технологии
александр лукашенко
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоруссия
минск
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Минск поставил перед Россией вопрос о компенсациях из-за изменения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил президент Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь. "У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", — сказал Лукашенко.Он отметил, что Москва предложила варианты, в том числе и по цене на ядерное топливо — как для своих станций, а также по увеличению гарантийного срока на основные узлы. "Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону &lt;…&gt; и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, "Росатом", для белорусской стороны", — сказал президент. При этом он подчеркнул, что белорусская сторона не должна излишне напрягать россиян. "Электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор", — заключил Лукашенко. Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020) БелАЭС выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Первое включение в сеть второго энергоблока состоялось в мае этого года. Сейчас блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется до конца декабря.
https://ria.ru/20221104/belaes-1829228933.html
https://ria.ru/20231020/aes-1904100255.html
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
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новости - ядерные технологии, александр лукашенко, белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоруссия, минск
Новости - Ядерные технологии, Александр Лукашенко, Белорусская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белоруссия, Минск
Минск поставил перед Москвой вопрос о компенсациях из-за срока ввода БелАЭС

Лукашенко: Минск поднял вопрос о компенсациях из-за задержки ввода БелАЭС

© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС
Загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок (ИТВС) в реактор второго энергоблока Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
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МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Минск поставил перед Россией вопрос о компенсациях из-за изменения сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, заявил президент Александр Лукашенко, слова которого приводит Sputnik Беларусь.
"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", — сказал Лукашенко.
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Он отметил, что Москва предложила варианты, в том числе и по цене на ядерное топливо — как для своих станций, а также по увеличению гарантийного срока на основные узлы.
"Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону <…> и достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, "Росатом", для белорусской стороны", — сказал президент.
При этом он подчеркнул, что белорусская сторона не должна излишне напрягать россиян.
"Электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор", — заключил Лукашенко.
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Лукашенко заявил, что Белоруссии была бы выгодна вторая АЭС
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Белоруссия строит в Островце (Гродненская область) АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт. Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. С момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020) БелАЭС выработала более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Первое включение в сеть второго энергоблока состоялось в мае этого года. Сейчас блок проходит комплекс испытаний перед сдачей в эксплуатацию. Ввести его в промышленную эксплуатацию планируется до конца декабря.
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