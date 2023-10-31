https://ria.ru/20231031/bank-1906388332.html

Сенатор поддержал изменение механизма открытия ребенком счета в банке

Сенатор поддержал изменение механизма открытия ребенком счета в банке - РИА Новости, 31.10.2023

Сенатор поддержал изменение механизма открытия ребенком счета в банке

Введение обязательного письменного согласия родителей на открытие их детьми счетов в банках позволит увеличить финансовую защиту ребенка и его семьи, заявил РИА РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T12:27

2023-10-31T12:27

2023-10-31T12:27

экономика

общество

александр башкин

сергей неверов

госдума рф

совет федерации рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Введение обязательного письменного согласия родителей на открытие их детьми счетов в банках позволит увеличить финансовую защиту ребенка и его семьи, заявил РИА Новости член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин. ЦБ сможет наказывать, в том числе штрафовать, банки, если они будут открывать счета подросткам от 14 до 18 лет без согласия родителей, опекунов и т.д. Это получится сделать, если примут поправки к закону "О банках и банковской деятельности", в которых планируется закрепить обязанность кредитных организаций в таком случае заручиться письменным разрешением представителей несовершеннолетних. С таким предложением к зампреду Госдумы Сергею Неверову обратился проект "Народного фронта" "За права заемщиков", сообщили ранее "Известия". "Конечно, это нужно – в целях финансовой защиты ребенка и его семьи. Речь при любых мерах защиты идёт о том, чтобы подростки не попали в искушенные лапы банкиров: чтобы на подростков не навешивали кредитов, всяких долгов и так далее", - сказал Башкин. Сенатор отметил, что подростки "не имеют никакого опыта в финансово-хозяйственной деятельности". При этом "изощренные и чрезмерно грамотные в умении получить доход с граждан" банки не останавливаются ни перед чем, ставя перед собой лишь цель получить доход. "Если, например, родители дали ребенку определенную сумму денег или положили её на карту для того, чтобы ребенок её безопасно использовал – это одно. А если ребенку навяжут (в банке – ред.) какой-нибудь продукт, от которого он попадёт в кабалу, в финансовую зависимость от банка, или он приобретет продукт, с заведомо невыполнимыми условиями? Платить за него будут, по сути дела, его родители. Взрослые станут заложниками этой ситуации, и это недопустимо", - заключил Башкин.

https://ria.ru/20231023/kredit-1904585921.html

https://ria.ru/20231030/tsb-1906235918.html

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экономика, общество, александр башкин, сергей неверов, госдума рф, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)