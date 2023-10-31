https://ria.ru/20231031/baklanov-1906344913.html

Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов

Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов - РИА Новости, 31.10.2023

Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов

Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет, сообщает Тихоокеанский институт географии ДВО РАН на... РИА Новости, 31.10.2023

2023-10-31T09:28

2023-10-31T09:28

2023-10-31T09:28

россия

российская академия наук

русское географическое общество

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет, сообщает Тихоокеанский институт географии ДВО РАН на сайте. "Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов - советский и российский экономико-географ, заслуженный географ РФ, академик РАН, вице-президент Русского географического общества, доктор географических наук, профессор, член президиума Ассоциации российских географов-обществоведов, лауреат премии правительства России в области образования, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бакланов являлся почетным профессором Института географии и агроэкологии Академии наук КНР, много лет заведовал кафедрой географии ДВФУ, входил в общественный совет при министерстве по развитию Дальнего Востока. В сообщении подчеркивается, что Бакланов - ученый-географ с мировым именем, он был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических проблем географии и геополитики. Бакланов родился 5 июля 1946 года. Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медалями "За трудовое отличие", "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "300 лет Российскому флоту", отмечен многими другими наградами. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН выражает соболезнования родным и близким ученого.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российская академия наук, русское географическое общество