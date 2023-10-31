https://ria.ru/20231031/baklanov-1906344913.html
Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов
Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов - РИА Новости, 31.10.2023
Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов
Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет, сообщает Тихоокеанский институт географии ДВО РАН на... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T09:28
2023-10-31T09:28
2023-10-31T09:28
россия
российская академия наук
русское географическое общество
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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости. Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет, сообщает Тихоокеанский институт географии ДВО РАН на сайте. "Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов - советский и российский экономико-географ, заслуженный географ РФ, академик РАН, вице-президент Русского географического общества, доктор географических наук, профессор, член президиума Ассоциации российских географов-обществоведов, лауреат премии правительства России в области образования, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бакланов являлся почетным профессором Института географии и агроэкологии Академии наук КНР, много лет заведовал кафедрой географии ДВФУ, входил в общественный совет при министерстве по развитию Дальнего Востока. В сообщении подчеркивается, что Бакланов - ученый-географ с мировым именем, он был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических проблем географии и геополитики. Бакланов родился 5 июля 1946 года. Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медалями "За трудовое отличие", "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "300 лет Российскому флоту", отмечен многими другими наградами. Тихоокеанский институт географии ДВО РАН выражает соболезнования родным и близким ученого.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российская академия наук, русское географическое общество
Россия, Российская академия наук, Русское географическое общество
Умер академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов
Академик РАН, вице-президент РГО Петр Бакланов умер в возрасте 77 лет
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - РИА Новости.
Академик РАН, вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов скончался в возрасте 77 лет, сообщает Тихоокеанский институт географии ДВО РАН на сайте
.
«
"Ушел из жизни Петр Яковлевич Бакланов - советский и российский экономико-географ, заслуженный географ РФ, академик РАН, вице-президент Русского географического общества, доктор географических наук, профессор, член президиума Ассоциации российских географов-обществоведов, лауреат премии правительства России в области образования, научный руководитель Тихоокеанского института географии ДВО РАН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бакланов являлся почетным профессором Института географии и агроэкологии Академии наук КНР
, много лет заведовал кафедрой географии ДВФУ
, входил в общественный совет при министерстве по развитию Дальнего Востока
.
В сообщении подчеркивается, что Бакланов - ученый-географ с мировым именем, он был экспертом в области территориальной организации хозяйства и рационального природопользования, в вопросах устойчивого развития регионов и регионального управления, теоретических проблем географии и геополитики.
Бакланов родился 5 июля 1946 года. Награжден орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медалями "За трудовое отличие", "За строительство Байкало-Амурской магистрали", "300 лет Российскому флоту", отмечен многими другими наградами.
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН выражает соболезнования родным и близким ученого.