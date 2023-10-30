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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
В пригороде города Днепропетровск прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T03:21
2023-10-30T03:21
2023-10-30T03:44
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В пригороде города Днепропетровск прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне"."В пригороде Днепра слышны взрывы", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в пригороде Днепропетровска произошли взрывы