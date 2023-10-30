https://ria.ru/20231030/vzryvy-1906058778.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 30.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В пригороде города Днепропетровск прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне". РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T03:21

2023-10-30T03:21

2023-10-30T03:44

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В пригороде города Днепропетровск прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания "Суспильне"."В пригороде Днепра слышны взрывы", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231030/katastrofa-1906055735.html

днепропетровск

днепр (город)

днепропетровская область

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в мире, днепропетровск, днепр (город), днепропетровская область, вооруженные силы рф