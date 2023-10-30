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"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 30.10.2023 (обновлено: 19:34 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/vsu-1906269961.html
"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России
"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России - РИА Новости, 30.10.2023
"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России
ВСУ проигрывают в конфликте из-за неадекватного восприятия российской армии киевским режимом и украинским обществом, заявил командир 2-го штурмового батальона... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T19:12
2023-10-30T19:34
специальная военная операция на украине
украина
киев
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ проигрывают в конфликте из-за неадекватного восприятия российской армии киевским режимом и украинским обществом, заявил командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук в интервью YouTube-каналу "Пятый канал"."У нас произошел слом видения реальности. &lt;…&gt; Поэтому мы проигрываем. У них (в России. — Прим. ред.) готовность общества намного выше, чем готовность нашего", — отметил он.По словам Кухарчука, на Украине низко оценивали способности армии противника, полагая что она якобы не способна вести боевые действия. При этом российские военные, наоборот, с каждым днем становятся все сильнее, подчеркнул комбат."Сразу после этого я заметил, что в СМИ появились тезисы, &lt;…&gt; что в принципе победа будет через неделю-две, максимум месяц. Сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, какой именно зимой, мы скоро будем в Крыму", — напомнил он.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления украинские войска потеряли до 90 тысяч человек и около 600 танков.
https://ria.ru/20231030/vsu-1906215374.html
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украина, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России

Комбат ВСУ Кухарчук: Киев проигрывает из-за неадекватного восприятия ВС России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ проигрывают в конфликте из-за неадекватного восприятия российской армии киевским режимом и украинским обществом, заявил командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук в интервью YouTube-каналу "Пятый канал".
"У нас произошел слом видения реальности. <…> Поэтому мы проигрываем. У них (в России. — Прим. ред.) готовность общества намного выше, чем готовность нашего", — отметил он.
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По словам Кухарчука, на Украине низко оценивали способности армии противника, полагая что она якобы не способна вести боевые действия. При этом российские военные, наоборот, с каждым днем становятся все сильнее, подчеркнул комбат.
"Сразу после этого я заметил, что в СМИ появились тезисы, <…> что в принципе победа будет через неделю-две, максимум месяц. Сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, какой именно зимой, мы скоро будем в Крыму", — напомнил он.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления украинские войска потеряли до 90 тысяч человек и около 600 танков.
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