https://ria.ru/20231030/vsu-1906269961.html

"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России

"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России - РИА Новости, 30.10.2023

"Скоро будем в Крыму". Солдат ВСУ неожиданно высказался о ВС России

ВСУ проигрывают в конфликте из-за неадекватного восприятия российской армии киевским режимом и украинским обществом, заявил командир 2-го штурмового батальона... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T19:12

2023-10-30T19:12

2023-10-30T19:34

специальная военная операция на украине

украина

киев

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ проигрывают в конфликте из-за неадекватного восприятия российской армии киевским режимом и украинским обществом, заявил командир 2-го штурмового батальона Дмитрий Кухарчук в интервью YouTube-каналу "Пятый канал"."У нас произошел слом видения реальности. <…> Поэтому мы проигрываем. У них (в России. — Прим. ред.) готовность общества намного выше, чем готовность нашего", — отметил он.По словам Кухарчука, на Украине низко оценивали способности армии противника, полагая что она якобы не способна вести боевые действия. При этом российские военные, наоборот, с каждым днем становятся все сильнее, подчеркнул комбат."Сразу после этого я заметил, что в СМИ появились тезисы, <…> что в принципе победа будет через неделю-две, максимум месяц. Сначала весной, потом летом, потом осенью, потом зимой, не уточняя, какой именно зимой, мы скоро будем в Крыму", — напомнил он.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления украинские войска потеряли до 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231030/vsu-1906215374.html

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украина, киев, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато