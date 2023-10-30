https://ria.ru/20231030/vsu-1906215374.html

"Зона смерти". Польский генерал удивился маневру ВСУ

"Зона смерти". Польский генерал удивился маневру ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023

"Зона смерти". Польский генерал удивился маневру ВСУ

ВСУ не имели ресурсов, чтобы прорвать российскую оборону при контрнаступлении, заявил польский генерал Леон Коморницкий, его слова приводит издание Do Rzeczy. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:22

2023-10-30T16:22

2023-10-30T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВСУ не имели ресурсов, чтобы прорвать российскую оборону при контрнаступлении, заявил польский генерал Леон Коморницкий, его слова приводит издание Do Rzeczy."Это зона смерти. <…> Если пути, по которым могли двигаться танки и боевые машины пехоты, заминированы, приходится двигаться легкой пехотой от позиции к позиции. Без предварительной интенсивной артподготовки пехота истекает кровью. Так и произошло в этом случае", — отметил он, говоря о том, чем стали боевые позиции для украинских войск.По мнению генерала, ВСУ не обладают необходимым потенциалом, который позволил бы им противостоять противнику на передовой. При этом они понесли большие потери, безуспешно пытаясь совершить прорыв на фронте. Военный отметил, что с июня погибло около ста тысяч украинских солдат.Коморницкий добавил, что украинская армия исчерпала возможности, поэтому российские войска перешли к наступательным действиям.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как заявлял Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления Киев потерял до 90 тысяч человек и около 600 танков.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906174729.html

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в мире, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато