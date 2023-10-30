https://ria.ru/20231030/ukraina-1906288185.html

СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия

СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия - РИА Новости, 30.10.2023

СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия

Власти Украины в начале октября требовали у военных провести операцию по взятию Горловки, однако получили в ответ лишь вопрос "Чем?", поскольку у военных нет ни РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T21:00

2023-10-30T21:00

2023-10-30T21:04

горловка

киев

украина

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889432718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fc9dabf6b05bb0265a770403a7959b0.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины в начале октября требовали у военных провести операцию по взятию Горловки, однако получили в ответ лишь вопрос "Чем?", поскольку у военных нет ни людей, ни оружия, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного. "У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" - рассказал журналу военный, заявив о требовании Киева "вернуть" Горловку и полученном ими ответе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html

горловка

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, киев, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, стирол