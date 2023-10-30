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СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия - РИА Новости, 30.10.2023
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21:00 30.10.2023 (обновлено: 21:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906288185.html
СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия
СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия - РИА Новости, 30.10.2023
СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия
Власти Украины в начале октября требовали у военных провести операцию по взятию Горловки, однако получили в ответ лишь вопрос "Чем?", поскольку у военных нет ни РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T21:00
2023-10-30T21:04
горловка
киев
украина
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
стирол
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины в начале октября требовали у военных провести операцию по взятию Горловки, однако получили в ответ лишь вопрос "Чем?", поскольку у военных нет ни людей, ни оружия, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного. "У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" - рассказал журналу военный, заявив о требовании Киева "вернуть" Горловку и полученном ими ответе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231006/ukraina-1900804979.html
горловка
киев
украина
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горловка, киев, украина, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, стирол
Горловка, Киев, Украина, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Стирол
СМИ: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия

Time: Киев потребовал взять Горловку, но в ВСУ нет ни людей, ни оружия

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Власти Украины в начале октября требовали у военных провести операцию по взятию Горловки, однако получили в ответ лишь вопрос "Чем?", поскольку у военных нет ни людей, ни оружия, пишет журнал Time со ссылкой на высокопоставленного военного.
"У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?" - рассказал журналу военный, заявив о требовании Киева "вернуть" Горловку и полученном ими ответе.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
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По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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ГорловкаКиевУкраинаВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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