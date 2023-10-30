https://ria.ru/20231030/ukraina-1906284459.html

Помощник Зеленского назвал главную проблему ВСУ

Помощник Зеленского назвал главную проблему ВСУ - РИА Новости, 30.10.2023

Помощник Зеленского назвал главную проблему ВСУ

Неназванный помощник Владимира Зеленского пожаловался на нехватку личного состава в украинской армии, заявив, что Украине не хватит людей, чтобы использовать... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:37

2023-10-30T20:37

2023-10-30T20:52

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неназванный помощник Владимира Зеленского пожаловался на нехватку личного состава в украинской армии, заявив, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, пишет журнал Time. "В некоторых родах войск нехватка личного состава стала еще более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сообщил... что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас не хватит людей, чтобы его использовать", - утверждает издание. Ранее комбат третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина проигрывает войну, в том числе из-за неадекватного восприятия обществом происходящих событий. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, владимир путин