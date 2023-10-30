Помощник Зеленского назвал главную проблему ВСУ
Помощник Зеленского: Украине не хватает людей, чтобы использовать оружие Запада
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Неназванный помощник Владимира Зеленского пожаловался на нехватку личного состава в украинской армии, заявив, что Украине не хватит людей, чтобы использовать западное оружие, даже если США и их союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, пишет журнал Time.
"В некоторых родах войск нехватка личного состава стала еще более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сообщил... что даже если США и их союзники предоставят все обещанное ими оружие, "у нас не хватит людей, чтобы его использовать", - утверждает издание.
Ранее комбат третьей штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук заявил, что Украина проигрывает войну, в том числе из-за неадекватного восприятия обществом происходящих событий.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.