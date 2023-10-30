https://ria.ru/20231030/ukraina-1906281641.html
На Украине воруют так, будто завтра не будет, заявил советник Зеленского
На Украине воруют так, будто завтра не будет, заявил советник Зеленского - РИА Новости, 30.10.2023
На Украине воруют так, будто завтра не будет, заявил советник Зеленского
Советник Владимира Зеленского сообщил, что на Украине чиновники "воруют так, будто завтра не наступит", пишет газета Time. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:22
2023-10-30T20:22
2023-10-30T20:22
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского сообщил, что на Украине чиновники "воруют так, будто завтра не наступит", пишет газета Time. "Люди воруют так, будто завтра не наступит", - сообщил изданию один из советников Зеленского. Советник добавил, что даже увольнение министра обороны (Алексея Резникова - ред.) не заставило чиновников "испытывать никакого страха". Ранее в докладе женевской НПО "Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью" говорилось, что коррупция на Украине окажется главной проблемой в период восстановления страны после завершения конфликта, необходимо принять меры для предотвращения этой опасности. В октябре советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что часть выделенных ранее Киеву денег ушла не по назначению, а в "коррупционные каналы", нет гарантий, что это не повторится. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК пересмотрела многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 год и предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900073964.html
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В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
На Украине воруют так, будто завтра не будет, заявил советник Зеленского
Советник Зеленского: на Украине воруют так, будто завтра не настанет