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Швейцария выразила готовность обсудить с Россией украинскую "формулу мира" - РИА Новости, 30.10.2023
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18:58 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906268421.html
Швейцария выразила готовность обсудить с Россией украинскую "формулу мира"
Швейцария выразила готовность обсудить с Россией украинскую "формулу мира" - РИА Новости, 30.10.2023
Швейцария выразила готовность обсудить с Россией украинскую "формулу мира"
Швейцария готова обсудить с Россией пункты "продовольственная безопасность", "ядерная безопасность" и "подтверждение окончания войны", предложенные в рамках... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T18:58
2023-10-30T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
швейцария
ситуация в днр и лнр
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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Швейцария готова обсудить с Россией пункты "продовольственная безопасность", "ядерная безопасность" и "подтверждение окончания войны", предложенные в рамках "формулы мира" и обсуждаемые с Украиной, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер. Ранее в понедельник Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что Берн в рамках "формулы мира", инициированной Украиной, является членом рабочей группы "ядерная безопасность" и выразил готовность присоединиться к группам "продовольственная безопасность" и "подтверждение прекращения войны". "Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов", - сказал он. Отвечая на вопрос об отсутствии России на этих обсуждениях, Эльчингер ответил, что встреча по украинской "формуле мира", состоявшаяся на Мальте, позволила обменяться мнениями разных стран "относительно подготовки будущих мирных переговоров". Встреча по Украине прошла на Мальте в субботу. По словам информированных источников, в список участников входили страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидалось, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая на встрече отсутствовали. В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231027/vstrecha-1905525666.html
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в мире, украина, россия, швейцария, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Швейцария, Ситуация в ДНР и ЛНР
Швейцария выразила готовность обсудить с Россией украинскую "формулу мира"

МИД Швейцарии заявил, что готов обсудить с Россией пункты "формулы мира"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖенева
Женева - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Швейцария готова обсудить с Россией пункты "продовольственная безопасность", "ядерная безопасность" и "подтверждение окончания войны", предложенные в рамках "формулы мира" и обсуждаемые с Украиной, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Пьер-Ален Эльчингер.
Ранее в понедельник Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что Берн в рамках "формулы мира", инициированной Украиной, является членом рабочей группы "ядерная безопасность" и выразил готовность присоединиться к группам "продовольственная безопасность" и "подтверждение прекращения войны".
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"Швейцария всегда готова к обмену мнениями по этим вопросам с Россией в рамках своих обычных контактов", - сказал он. Отвечая на вопрос об отсутствии России на этих обсуждениях, Эльчингер ответил, что встреча по украинской "формуле мира", состоявшаяся на Мальте, позволила обменяться мнениями разных стран "относительно подготовки будущих мирных переговоров".
Встреча по Украине прошла на Мальте в субботу. По словам информированных источников, в список участников входили страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Ожидалось, что некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая на встрече отсутствовали.
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В конце июня состоялись переговоры в Копенгагене по Украине, в которых участвовали страны G7, некоторые страны БРИКС и сама Украина, где обсуждались пути выполнения так называемой "формулы мира" Зеленского. В Москве ее считают полностью оторванной от реальности. После встречу в таком формате провела Саудовская Аравия в Джидде.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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