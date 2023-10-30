https://ria.ru/20231030/ukraina-1906109201.html

Остается молиться. Зеленскому сообщили плохие новости об Украине

Остается молиться. Зеленскому сообщили плохие новости об Украине - РИА Новости, 30.10.2023

Остается молиться. Зеленскому сообщили плохие новости об Украине

Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку, написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T11:11

2023-10-30T11:11

2023-10-30T11:11

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку, написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.По мнению автора, к развитию событий по пессимистичному сценарию есть несколько предпосылок. Так, американский президент Джо Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику. "Байден изменил свое послание. Вместо "поддерживать Украину столько, сколько потребуется", стало "мы поможем Украине защитить себя’. Его аргументы были не совсем эффективны, учитывая отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении", — говорится в материале.Не меньше напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также перспектива возвращения экс-главы белого дома Дональда Трампа на политическую арену.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек и около 600 танков.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, нато