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Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:13 30.10.2023 (обновлено: 11:07 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.10.2023
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском
Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia. РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T09:13
2023-10-30T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.&quot;Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят&quot;, — сказал он, рассказывая о беседах с воюющими украинцами.При этом в ВСУ признают сильную нехватку вооружения и снарядов, добавил Твардох. "Когда я задавал военным вопросы о том, какими средствами они будут добиваться победы, все они говорили о боеприпасном голоде", — сказал писатель, отметив, что украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском

Польский писатель Твардох заявил, что солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.
«

"Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят", — сказал он, рассказывая о беседах с воюющими украинцами.

При этом в ВСУ признают сильную нехватку вооружения и снарядов, добавил Твардох.
"Когда я задавал военным вопросы о том, какими средствами они будут добиваться победы, все они говорили о боеприпасном голоде", — сказал писатель, отметив, что украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях.

Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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