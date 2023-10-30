Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском
Польский писатель Твардох заявил, что солдаты ВСУ ненавидят Зеленского
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.
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"Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят", — сказал он, рассказывая о беседах с воюющими украинцами.
При этом в ВСУ признают сильную нехватку вооружения и снарядов, добавил Твардох.
"Когда я задавал военным вопросы о том, какими средствами они будут добиваться победы, все они говорили о боеприпасном голоде", — сказал писатель, отметив, что украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.