https://ria.ru/20231030/ukraina-1906080897.html

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 30.10.2023

Солдаты ВСУ сделали шокирующее заявление о Зеленском

Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T09:13

2023-10-30T09:13

2023-10-30T11:07

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia."Генерал Залужный, по сути, единственная фигура в украинской политике, которая пользуется уважением военных. А Зеленского военные ненавидят", — сказал он, рассказывая о беседах с воюющими украинцами.При этом в ВСУ признают сильную нехватку вооружения и снарядов, добавил Твардох. "Когда я задавал военным вопросы о том, какими средствами они будут добиваться победы, все они говорили о боеприпасном голоде", — сказал писатель, отметив, что украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях.Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта ей не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, с начала контрнаступления ВСУ потеряли 90 тысяч человек, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1905686548.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины