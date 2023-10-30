Депутат от Дагестана поддержал решение о блокировке Telegram-каналов
Депутат Хамзаев поддержал решение о блокировке деструктивных Telegram-каналов
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев поддержал решение Павла Дурова заблокировать каналы, призывающие к насилию, в том числе во время беспорядков в Махачкале, об этом сам Хамзаев заявил РИА Новости.
Ранее в понедельник основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале для русскоязычной аудитории заявил о блокировке каналов в Telegram, призывающих к насилию, за нарушение правил мессенджера, Google и Apple. Позднее корреспондент РИА Новости убедился, что Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана", через который, как заявлял бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат ГД Илья Пономарев*, координировались беспорядки в Дагестане.
"По моей информации, уже начались блокировки соответствующих ресурсов. Ответственная и своевременная реакция. Поддерживаю подобный формат. Необходимо быстро блокировать деструктивные каналы. Павел Дуров в очередной раз продемонстрировал, что в соцсетях должен царить порядок и межнациональное единство. Экстремизма быть не должно", - сказал Хамзаев.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны.
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявлял, что беспорядки в Дагестане "координировались через Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.
* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов