https://ria.ru/20231030/telegram-1906285882.html

Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана"

Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана" - РИА Новости, 30.10.2023

Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана"

Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана", через который, как заявлял бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат ГД Илья Пономарев*,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T20:50

2023-10-30T20:50

2023-10-30T21:05

происшествия

ближний восток

павел дуров

пророк мухаммед

беспорядки в аэропорту махачкалы

россия

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Telegram заблокировал канал "Утро Дагестана", через который, как заявлял бежавший из России и признанный иноагентом экс-депутат ГД Илья Пономарев*, координировались беспорядки в Дагестане, в блокировке канала убедился корреспондент РИА Новости.Ранее основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале для русскоязычной аудитории заявил о блокировке каналов в Telegram, призывающих к насилию, за нарушение правил мессенджера, Google и Apple.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива - предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. Начались беспорядки.Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* ранее заявлял, что беспорядки в Дагестане "координировались через Telegram-канал "Утро Дагестана". Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ.В МВД сообщали, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников, 60 из них задержаны. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 силовиков и гражданских: более десяти получили легкие травмы, еще десять попали в больницы, двое - в крайне тяжелом состоянии.Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступления против евреев и призвал единоверцев к спокойствию. Президиум Духовного управления мусульман РФ выступил со специальным обращением в связи с антисемитскими выступлениями, в котором призвал государственные органы незамедлительно и грамотно реагировать на эти события. Он призвал российских мусульман руководствоваться текстом Корана и примерами из жизни Пророка Мухаммеда, не поддаваясь на провокационные призывы и сохраняя человечность и любовь к родине.Первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов сказал РИА Новости, что совершенно неправильно и несправедливо переносить события на Ближнем Востоке в многонациональную и многоконфессиональную Россию. Он напомнил, что в исламе неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия.Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в заявлении выразил поддержку духовным лидерам ислама, призвавшим прекратить беспорядки в Дагестане, и призвал верующих прислушаться к их словам.* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231030/antisemitizm-1906021320.html

https://ria.ru/20231030/postradavshie-1906276984.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906155346.html

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происшествия, ближний восток, павел дуров, пророк мухаммед, беспорядки в аэропорту махачкалы, россия