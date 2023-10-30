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Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию - РИА Новости, 30.10.2023
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20:03 30.10.2023 (обновлено: 21:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/telegram-1906279335.html
Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию
Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию - РИА Новости, 30.10.2023
Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию
Призывающие к насилию каналы будут блокировать за нарушение правил Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в сообщении в Telegram для русскоязычной... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T20:03
2023-10-30T21:04
технологии
telegram
павел дуров
общество
махачкала
тель-авив
израиль
google
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Призывающие к насилию каналы будут блокировать за нарушение правил Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в сообщении в Telegram для русскоязычной аудитории."Каналы, призывающие к насилию ... будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира!" — говорится в публикации.В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 60 из них задержали. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.Впоследствии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* заявил, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Сейчас он заблокирован. Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В прошлому году он был объявлен в розыск и заочно арестован по статье за распространение заведомо ложных сведений о российской армии.* Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
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технологии, telegram, павел дуров, общество, махачкала, тель-авив, израиль, google, apple
Технологии, Telegram, Павел Дуров, Общество, Махачкала, Тель-Авив, Израиль, Google, Apple
Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию

Дуров предупредил о блокировке Telegram-каналов за призывы к насилию

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Призывающие к насилию каналы будут блокировать за нарушение правил Telegram, заявил основатель мессенджера Павел Дуров в сообщении в Telegram для русскоязычной аудитории.
"Каналы, призывающие к насилию ... будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира!" — говорится в публикации.
В воскресенье вечером жители Махачкалы прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, куда прибыл рейс из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины. Начались беспорядки. На место прибыли силовики, и вскоре Росавиация сообщила об освобождении ВПП от несанкционированно проникших людей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Установлены личности 150 человек, 60 из них задержали. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские.
Впоследствии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* заявил, что волнения в Дагестане "координировались через наш Telegram-канал "Утро Дагестана". Сейчас он заблокирован. Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом на Украину, где ему выдали разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В прошлому году он был объявлен в розыск и заочно арестован по статье за распространение заведомо ложных сведений о российской армии.
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ТехнологииTelegramПавел ДуровОбществоМахачкалаТель-АвивИзраильGoogleApple
 
 
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