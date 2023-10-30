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В Госдуме прокомментировали сбои в Telegram на юге страны
В Госдуме прокомментировали сбои в Telegram на юге страны - РИА Новости, 30.10.2023
В Госдуме прокомментировали сбои в Telegram на юге страны
Роскомнадзор осуществляет блокировки только по решению судов или распоряжению властей, если такого нет — значит, это сбой, рассказал РИА Новости замглавы... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:03
2023-10-30T15:03
2023-10-30T21:54
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краснодарский край
ростовская область
олег матвейчев
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Роскомнадзор осуществляет блокировки только по решению судов или распоряжению властей, если такого нет — значит, это сбой, рассказал РИА Новости замглавы комитета ГД по информационной политике Олег Матвейчев, комментируя связь сбоя в социальной сети Telegram на территории южных регионов России с возможными блокировками Роскомнадзора. "Роскомнадзор у нас действует только по закону. <…> Если есть какие-то решения судов что-то блокировать или какие-то распоряжения властей действовать таким способом. Если нет никаких такого рода сигналов — значит, это действительно сбой. Тут надо смотреть, какие постановления там выносила прокуратура и так далее", — сказал Матвейчев.Ранее появились сообщения о том, что пользователи Telegram из южных регионов России жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12:40 мск, сервис "Сбой.рф" зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб. Отмечается, что чаще всего поступают жалобы из Краснодарского края (37 процентов жалоб), Ростовской области — 16 процентов и Ставропольского края — десять процентов. Также на работу мессенджера жаловались пользователи из Воронежской области, Москвы, Волгоградской области, Дагестана, Северной Осетии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Архангельской областей, Чечни, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.
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технологии, россия, краснодарский край, ростовская область, олег матвейчев, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Технологии, Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Олег Матвейчев, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали сбои в Telegram на юге страны
Депутат Матвейчев: Роскомнадзор осуществляет блокировки только по решению судов