Рейтинг@Mail.ru
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/telegram-1906141896.html
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.10.2023
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12.40 мск, сервис Сбой.рф зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:02
2023-10-30T13:02
россия
краснодарский край
ростовская область
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12.40 мск, сервис Сбой.рф зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб, убедился корреспондент РИА Новости. Отмечается, что чаще всего поступают жалобы из Краснодарского края - 37% жалоб, Ростовской области - 16% и Ставропольского края - 10%. Также на работу мессенджера жалуются пользователи из Воронежской области, Москвы, Волгоградской области, Дагестана, Северной Осетии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Архангельской областей, Чечни, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20231027/telegram-1905541030.html
россия
краснодарский край
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, ростовская область, telegram
Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Telegram
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12.40 мск, сервис Сбой.рф зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб, убедился корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что чаще всего поступают жалобы из Краснодарского края - 37% жалоб, Ростовской области - 16% и Ставропольского края - 10%.
Также на работу мессенджера жалуются пользователи из Воронежской области, Москвы, Волгоградской области, Дагестана, Северной Осетии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Архангельской областей, Чечни, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Экс-главред журнала Elle рассказала, как ее обманули в Telegram
27 октября, 06:34
 
РоссияКраснодарский крайРостовская областьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала