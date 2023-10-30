https://ria.ru/20231030/telegram-1906141896.html
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.10.2023
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12.40 мск, сервис Сбой.рф зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:02
2023-10-30T13:02
2023-10-30T13:02
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краснодарский край
ростовская область
telegram
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12.40 мск, сервис Сбой.рф зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб, убедился корреспондент РИА Новости. Отмечается, что чаще всего поступают жалобы из Краснодарского края - 37% жалоб, Ростовской области - 16% и Ставропольского края - 10%. Также на работу мессенджера жалуются пользователи из Воронежской области, Москвы, Волгоградской области, Дагестана, Северной Осетии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Архангельской областей, Чечни, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20231027/telegram-1905541030.html
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россия, краснодарский край, ростовская область, telegram
Россия, Краснодарский край, Ростовская область, Telegram
Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram
Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера