https://ria.ru/20231030/telegram-1906141896.html

Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram - РИА Новости, 30.10.2023

Пользователи из южных регионов России жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12.40 мск, сервис Сбой.рф зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб,... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:02

2023-10-30T13:02

2023-10-30T13:02

россия

краснодарский край

ростовская область

telegram

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пользователи Telegram из южных регионов РФ жалуются на сбои в работе мессенджера: по данным на 12.40 мск, сервис Сбой.рф зафиксировал более 17,5 тысячи жалоб, убедился корреспондент РИА Новости. Отмечается, что чаще всего поступают жалобы из Краснодарского края - 37% жалоб, Ростовской области - 16% и Ставропольского края - 10%. Также на работу мессенджера жалуются пользователи из Воронежской области, Москвы, Волгоградской области, Дагестана, Северной Осетии, Ярославской области, Санкт-Петербурга, Самарской и Архангельской областей, Чечни, Адыгеи и Кабардино-Балкарии.

https://ria.ru/20231027/telegram-1905541030.html

россия

краснодарский край

ростовская область

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2023

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россия, краснодарский край, ростовская область, telegram