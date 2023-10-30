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В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро
В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро - РИА Новости, 30.10.2023
В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро
Трех школьников задержали после стрельбы из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T23:45
2023-10-30T23:45
2023-10-30T23:45
происшествия
санкт-петербург
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трех школьников задержали после стрельбы из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину... Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что несовершеннолетние задержаны. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро
СК: в Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро