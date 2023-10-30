https://ria.ru/20231030/strelba-1906309380.html

В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро

В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро - РИА Новости, 30.10.2023

В Петербурге задержали трех школьников за стрельбу в метро

Трех школьников задержали после стрельбы из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T23:45

2023-10-30T23:45

2023-10-30T23:45

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Трех школьников задержали после стрельбы из газового пистолета в метро Санкт-Петербурга, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. "В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину... Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Уточняется, что несовершеннолетние задержаны. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

https://ria.ru/20231030/proisshestvie-1906141418.html

https://ria.ru/20231022/sk-1904477892.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)