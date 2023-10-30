https://ria.ru/20231030/ssha-1906208598.html

Кандидат в президенты США пообещал не дать Украине развязать мировую войну

Кандидат в президенты США пообещал не дать Украине развязать мировую войну - РИА Новости, 30.10.2023

Кандидат в президенты США пообещал не дать Украине развязать мировую войну

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в соцсети X не позволить Украине развязать третью мировую войну, втянув Штаты в конфликт. РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T16:08

2023-10-30T16:08

2023-10-30T16:09

в мире

россия

украина

сша

вивек рамасвами

владимир путин

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876146635_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d514ae9177bd333b38dce447268bd647.jpg

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами пообещал в соцсети X не позволить Украине развязать третью мировую войну, втянув Штаты в конфликт. "Мы избежим третьей мировой войны, если каждая нация будет следить за своими интересами, потому что мировая война, вообще-то, не в интересах каждой отдельной страны. Единственный вариант, при котором она случится, это если страны вроде Украины со стимулами к широкой войне сумеют втянуть США в таковую. Этого не произойдет при моем руководстве", - написал Рамасвами в соцсети Х (ранее Twitter). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. США с начала спецоперации отправили Киеву военной помощи на 43,9 миллиарда долларов, заявили ранее в Пентагоне. На рассмотрении конгресса находится запрос администрации на новую помощь в размере 61 млрд долларов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906174729.html

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906141545.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, вивек рамасвами, владимир путин, сергей лавров, нато, twitter, министерство обороны сша