https://ria.ru/20231030/ssha-1906089935.html

Экономист посоветовал США срочно менять политику на Украине

Экономист посоветовал США срочно менять политику на Украине - РИА Новости, 30.10.2023

Экономист посоветовал США срочно менять политику на Украине

Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что 30-летняя политика американских неоконсерваторов на Украине и по РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T10:00

2023-10-30T10:00

2023-10-30T10:27

россия

сергей лавров

владимир путин

владимир зеленский

евросоюз

колумбийский университет

нато

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906091023_0:29:3077:1759_1920x0_80_0_0_7be0caf40ede4c13b740508dd7013c47.jpg

АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что 30-летняя политика американских неоконсерваторов на Украине и по окружению России потерпела фиаско и США должны срочно начать переговоры, чтобы избежать краха Украины, пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ. Статью Сакса "Фиаско неоконсерваторов на Украине" опубликовала греческая газета "Катимерини" - одна из наиболее антироссийских в Греции. Сакс излагает и свое видение возможного соглашения. "Мы вступили в завершающую стадию 30-летнего фиаско американских неоконсерваторов на Украине. План неоконсерваторов по окружению России НАТО в Черноморском регионе провалился. Решения, которые сейчас примут США и Россия, будут огромного значения для мира, безопасности и процветания всего мира", - пишет Сакс. По его словам, четыре события разрушили надежды неоконсерваторов на расширение НАТО на восток - на Украину, в Грузию и далее. По его мнению, "первое очевидно", Украина "была уничтожена на поле боя", а РФ выигрывает, "что ожидалось с самого начала, но что неоконсерваторы и основные СМИ отрицают до сих пор". "Вторая причина - ослабление поддержки Европой стратегии американских неоконсерваторов. Польша больше не разговаривает с Украиной. Венгрия давно выступает против неоконсерваторов. Словакия избрала антинеоконсервативное правительство. Лидеры ЕС (Макрон, Мелони, Санчес, Шольц, Сунак и другие) получают рейтинги неодобрения гораздо выше, чем одобрения", - говорится в статье. Третье событие, по его словам, - это сокращение американской экономической поддержки Украины. "Четвертое - и самое актуальное с точки зрения Украины - это возможное наступление России", - полагает профессор, добавляя, что Киев "исчерпал запасы артиллерии, средств ПВО, танков и других тяжелых вооружений". Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231030/peregovory-1906052562.html

https://ria.ru/20231029/problema-1905919873.html

https://ria.ru/20231029/ukraina-1906006767.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, колумбийский университет, нато, украина, сша