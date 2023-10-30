https://ria.ru/20231030/ssha-1906065570.html
Шойгу рассказал о военно-биологической деятельности США
Шойгу рассказал о военно-биологической деятельности США - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу рассказал о военно-биологической деятельности США
Обмен информацией о ракетных пусках, который США организуют с Южной Кореей и Японией, направлен на сдерживание России и Китая, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:44
2023-10-30T05:44
2023-10-30T05:44
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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Обмен информацией о ракетных пусках, который США организуют с Южной Кореей и Японией, направлен на сдерживание России и Китая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. "Вашингтон организует с Республикой Корея и Японией обмен информацией о ракетных пусках. Впоследствии эти данные будут использоваться в интересах американских подразделений, дислоцированных в АТР, для сдерживания Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - сказал Шойгу. Говоря о наращивании НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он отметил, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея". "Хотелось бы особо подчеркнуть, что подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс"", - сказал Шойгу. Он также обратил внимание на "попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций в качестве предлога для так называемых гуманитарных интервенций". "Ранее акцент таких усилий делался на вопросах защиты прав человека, якобы нарушение которых рассматривалось как формальное основание для задействования вооруженных сил в третьих странах", - сказал Министр обороны РФ. По его словам, "в качестве авангарда НАТО в АТР выступает создаваемая Соединенными Штатами и их союзниками американоцентричная блоковая сеть сдерживания, основанная на индо-тихоокеанских стратегиях". "Её основными элементами являются такие механизмы, как "Квад", англосаксонский формат АУКУС, "азиатско-тихоокеанская четверка" (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) и другие объединения, к деятельности которых все чаще привлекаются лишь "избранные" страны АСЕАН. Это наносит ощутимый урон единству Ассоциации, снижает её возможности по обеспечению мира и стабильности", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что Россия считает "недопустимыми попытки подрыва центральной роли АСЕАН и сложившейся вокруг неё устойчивой архитектуры безопасности путём подмены асеаноцентричных механизмов закрытыми блоковыми структурами индо-тихоокеанской направленности". "Важно отметить, что взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения ядерного оружия в АТР", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20231030/obvineniya-1906065343.html
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в мире, сша, россия, сергей шойгу, нато
В мире, США, Россия, Сергей Шойгу, НАТО
Шойгу рассказал о военно-биологической деятельности США
Шойгу: военно-биологическая деятельность США набирает обороты
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Обмен информацией о ракетных пусках, который США организуют с Южной Кореей и Японией, направлен на сдерживание России и Китая, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
«
"Вашингтон организует с Республикой Корея и Японией обмен информацией о ракетных пусках. Впоследствии эти данные будут использоваться в интересах американских подразделений, дислоцированных в АТР, для сдерживания Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - сказал Шойгу.
Говоря о наращивании НАТО
военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он отметил, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре
, Таиланде
, Камбодже
и Республике Корея".
"Хотелось бы особо подчеркнуть, что подобные американские лаборатории на Украине
функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс"", - сказал Шойгу.
Он также обратил внимание на "попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций в качестве предлога для так называемых гуманитарных интервенций".
"Ранее акцент таких усилий делался на вопросах защиты прав человека, якобы нарушение которых рассматривалось как формальное основание для задействования вооруженных сил в третьих странах", - сказал Министр обороны РФ.
Шойгу: обвинения в снижении порога применения ядерного оружия беспочвены
По его словам, "в качестве авангарда НАТО в АТР выступает создаваемая Соединенными Штатами и их союзниками американоцентричная блоковая сеть сдерживания, основанная на индо-тихоокеанских стратегиях".
"Её основными элементами являются такие механизмы, как "Квад", англосаксонский формат АУКУС, "азиатско-тихоокеанская четверка" (Япония, Австралия
, Новая Зеландия
, Южная Корея) и другие объединения, к деятельности которых все чаще привлекаются лишь "избранные" страны АСЕАН. Это наносит ощутимый урон единству Ассоциации, снижает её возможности по обеспечению мира и стабильности", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что Россия считает "недопустимыми попытки подрыва центральной роли АСЕАН и сложившейся вокруг неё устойчивой архитектуры безопасности путём подмены асеаноцентричных механизмов закрытыми блоковыми структурами индо-тихоокеанской направленности".
"Важно отметить, что взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения ядерного оружия в АТР", - сказал Шойгу.
Шойгу рассказал, как НАТО подстегивает гонку вооружений