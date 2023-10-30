https://ria.ru/20231030/soveschanie-1906140810.html

Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане

Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане - РИА Новости, 30.10.2023

Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане

Владимир Путин сегодня проведет совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудят "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:58

2023-10-30T12:58

2023-10-30T19:50

политика

ближний восток

беспорядки в аэропорту махачкалы

владимир путин

республика дагестан

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин сегодня проведет совещание с главами силовых ведомств, на котором обсудят "попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества", оно пройдет очно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Этой теме президент всегда уделял и уделяет большое внимание. Только на прошлой неделе он провел обстоятельную встречу с руководителями конфессий России, где шла речь и о данной теме", — сказал представитель Кремля журналистам.Ожидается участие премьер-министра Михаила Мишустина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя нижней палаты Федерального собрания Вячеслава Володина, генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева и секретаря этого консультативно-совещательного органа Николая Патрушева, первого вице-премьера Андрея Белоусова, глав МИД и Минобороны Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова, директора СВР Сергея Нарышкина и первого замглавы МВД Александра Горового.Отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают реакцию региональных властей на события в Махачкале, Песков предложил дождаться совещания.Также в течение дня у президента запланировано несколько рабочих встреч, которые будут непубличными, добавил пресс-секретарь главы государства.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали свыше 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов позже выступил с обращением, в котором отметил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине". В то же время произошедшее в аэропорту он назвал грубым нарушением закона. По его словам, никто из участников не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231030/dagestan-1906095582.html

https://ria.ru/20231030/makhachkala-1906107720.html

ближний восток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, ближний восток, беспорядки в аэропорту махачкалы, владимир путин, республика дагестан