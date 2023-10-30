https://ria.ru/20231030/shoygu-1906063452.html

Шойгу рассказал, как Запад использует Украину

Шойгу рассказал, как Запад использует Украину - РИА Новости, 30.10.2023

Шойгу рассказал, как Запад использует Украину

Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T05:07

2023-10-30T05:07

2023-10-30T05:07

в мире

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россия

сергей шойгу

нато

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того, как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме в понедельник. "Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала", - сказал Шойгу. По его словам, США, "полностью подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование". "Добиваясь подавляющего геополитического и военно-стратегического превосходства, Вашингтон годами целенаправленно расшатывал и разрушал основы международной безопасности и стратегической стабильности, включая систему соглашений по контролю над вооружениями", - сказал Министр обороны РФ. Он отметил, что "современные катаклизмы в международных отношениях напрямую связаны с противодействием отдельных государств неизбежному укреплению многополярного мира, их попытками во что бы то ни стало сохранить собственную гегемонию". "Страны, которые выступают против западного неоколониального диктата и отстаивают принципы равноправия, полицентричности и неделимости безопасности, подвергаются ожесточенному давлению, вплоть до силового прессинга и попыток политико-экономического удушения", - сказал Шойгу. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Десятый Сяншаньский форум проходит в Пекине 29-31 октября. Первый Сяншаньский форум прошёл в 2006 году, его организаторами выступают Академия военных наук НОАК и Китайский институт международных стратегических исследований, в нем традиционно принимают участие министры обороны, эксперты и бывшие военные чиновники разных стран.

https://ria.ru/20231030/otnosheniya-1906062956.html

https://ria.ru/20231030/podderzhka-1906060174.html

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в мире, украина, россия, сергей шойгу, нато, народно-освободительная армия китая