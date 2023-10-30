Источник: ООН оставила сотрудников в центре зерновой сделки в Стамбуле
ООН оставила сотрудников в центре зерновой сделки в Стамбуле для контактов
Стамбул, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Небольшое количество сотрудников ООН остается в Совместном координационном центре зерновой сделки (JCC) в Стамбуле и готово к потенциальному возобновлению ее действия, заявил РИА Новости источник в центре.
Российский персонал покинул центр в Стамбуле, последнее судно было проинспектировано 17 июля. Замглавы МИД России Сергей Вершинин 26 октября заявлял, что говорить о возобновлении зерновой сделки можно будет при реализации меморандума РФ-ООН.
"Секретариат ООН оставил сокращенный состав сотрудников в бывшем Совместном координационном центре в Стамбуле, чтобы поддерживать продолжающиеся контакты со сторонами сделки относительно возможного возобновления черноморской инициативы и гарантировать готовность быстро и эффективно возобновить операции, если будет достигнуто соглашение по этому вопросу", - сообщил источник.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции в рамках зерновой сделки стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок (12,4 миллиона тонн продукции). В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%. Среди отдельных стран самую большую долю получил Китай - 7,96 миллиона тонн, почти четверть всех поставок. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Помимо них, более 1 миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также вошли Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния.
Как сообщали в Минобороны РФ, после прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.