Рейтинг@Mail.ru
В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/sanktsii-1906193593.html
В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов
В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов - РИА Новости, 30.10.2023
В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов
Переговоры ЕС с партнерами по G7 о санкциях против российских алмазов все еще продолжаются, никаких новых подробностей пока нет, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T15:32
2023-10-30T15:32
брюссель
александр де кроо
владимир зеленский
еврокомиссия
g7
евросоюз
урсула фон дер ляйен
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_025add5a359ca2b9f002c929b800d645.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Переговоры ЕС с партнерами по G7 о санкциях против российских алмазов все еще продолжаются, никаких новых подробностей пока нет, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. Ранее представители японских властей в ходе брифинга по итогам прошедшей в Осаке министерской встречи G7 по торговле отказались прямо отвечать на вопрос журналистов, обсуждался ли на полях мероприятия вопрос относительно возможного запрета на импорт российских алмазов. "Я могу только подтвердить, что переговоры идут с партнерами по G7, остается ждать развитие событий, никаких других подробностей пока нет", - заявил представитель Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС подтвердила, что в настоящее время идет подготовка 12-го пакета санкций Евросоюза против России, в который должен войти запрет на импорт российских алмазов после согласования соответствующего санкционного механизма со странами "большой семерки". В октябре премьер Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов. Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905715647.html
https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152672/61/1526726155_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_2100d7b6aef4dd23eacba886f7f6eb06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брюссель, александр де кроо, владимир зеленский, еврокомиссия, g7, евросоюз, урсула фон дер ляйен, в мире
Брюссель, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, G7, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, В мире
В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов

В ЕК заявили, что обсуждение с G7 санкций против алмазов РФ продолжается

© Фото : Petra Diamonds LimitedАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : Petra Diamonds Limited
Алмаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Переговоры ЕС с партнерами по G7 о санкциях против российских алмазов все еще продолжаются, никаких новых подробностей пока нет, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри.
Ранее представители японских властей в ходе брифинга по итогам прошедшей в Осаке министерской встречи G7 по торговле отказались прямо отвечать на вопрос журналистов, обсуждался ли на полях мероприятия вопрос относительно возможного запрета на импорт российских алмазов.
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Словакия не поддержит антироссийские санкции Евросоюза в атомной сфере
27 октября, 19:00
"Я могу только подтвердить, что переговоры идут с партнерами по G7, остается ждать развитие событий, никаких других подробностей пока нет", - заявил представитель Еврокомиссии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС подтвердила, что в настоящее время идет подготовка 12-го пакета санкций Евросоюза против России, в который должен войти запрет на импорт российских алмазов после согласования соответствующего санкционного механизма со странами "большой семерки".
В октябре премьер Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов.
Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
В Германии заявили об ущербе от антироссийских санкций
27 октября, 13:46
 
БрюссельАлександр де КрооВладимир ЗеленскийЕврокомиссияG7ЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала