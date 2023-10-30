https://ria.ru/20231030/sanktsii-1906193593.html

В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов

В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов - РИА Новости, 30.10.2023

В ЕК прокомментировали возможное введение санкций против российских алмазов

Переговоры ЕС с партнерами по G7 о санкциях против российских алмазов все еще продолжаются, никаких новых подробностей пока нет, сообщил на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T15:32

2023-10-30T15:32

2023-10-30T15:32

брюссель

александр де кроо

владимир зеленский

еврокомиссия

g7

евросоюз

урсула фон дер ляйен

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Переговоры ЕС с партнерами по G7 о санкциях против российских алмазов все еще продолжаются, никаких новых подробностей пока нет, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. Ранее представители японских властей в ходе брифинга по итогам прошедшей в Осаке министерской встречи G7 по торговле отказались прямо отвечать на вопрос журналистов, обсуждался ли на полях мероприятия вопрос относительно возможного запрета на импорт российских алмазов. "Я могу только подтвердить, что переговоры идут с партнерами по G7, остается ждать развитие событий, никаких других подробностей пока нет", - заявил представитель Еврокомиссии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам прошедшего на прошлой неделе саммита ЕС подтвердила, что в настоящее время идет подготовка 12-го пакета санкций Евросоюза против России, в который должен войти запрет на импорт российских алмазов после согласования соответствующего санкционного механизма со странами "большой семерки". В октябре премьер Бельгии Александр де Кроо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что ЕС и G7 "близки" к созданию системы, которая позволит ввести санкции против российских алмазов. Ранее СМИ сообщали, что страны G7, а за ними и ЕС намерены в ближайшее время объявить о введении санкций против российских алмазов и бриллиантов. Ожидается, что санкции могут заработать с 1 января 2024 года. При этом крупнейшие мировые представители алмазного рынка во время недавней приватной презентации в США планируемых мер механизм ограничений не одобрили. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905715647.html

https://ria.ru/20231027/sanktsii-1905626859.html

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брюссель, александр де кроо, владимир зеленский, еврокомиссия, g7, евросоюз, урсула фон дер ляйен, в мире