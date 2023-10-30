https://ria.ru/20231030/peskov-1906141176.html
Песков назвал вмешательство извне основной причиной событий в Махачкале
Песков назвал вмешательство извне основной причиной событий в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023
Песков назвал вмешательство извне основной причиной событий в Махачкале
События в аэропорту в Махачкале во многом являются следствием вмешательства извне, включая информационное воздействия, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:59
2023-10-30T12:59
2023-10-30T13:42
беспорядки в аэропорту махачкалы
махачкала
дмитрий песков
россия
происшествия
тель-авив
сергей меликов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. События в аэропорту в Махачкале во многом являются следствием вмешательства извне, включая информационное воздействия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", — сказал он.Как отметил чиновник, на фоне телевизионных кадров, показывающих ужасы происходящего в секторе Газа — гибель людей, детей, стариков, медиков, "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей".В понедельник Росавиация сообщила, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов позже выступил с обращением, в котором отметил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине". При этом произошедшее в аэропорту он назвал грубым нарушением закона, отметив, что никто из участников не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906116854.html
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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, дмитрий песков, россия, происшествия, тель-авив, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Беспорядки в аэропорту Махачкалы, Махачкала, Дмитрий Песков, Россия, Происшествия, Тель-Авив, Сергей Меликов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Песков назвал вмешательство извне основной причиной событий в Махачкале
Песков связал беспорядки в аэропорту в Махачкале с вмешательством извне
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. События в аэропорту в Махачкале во многом являются следствием вмешательства извне, включая информационное воздействия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", — сказал он.
Глава Дагестана обратился к жителям после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Как отметил чиновник, на фоне телевизионных кадров, показывающих ужасы происходящего в секторе Газа — гибель людей, детей, стариков, медиков, "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей".
В понедельник Росавиация
сообщила, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября.
В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля
, а также проверяли выезжавшие с территории машины.
В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.
Глава Дагестана Сергей Меликов
позже выступил с обращением, в котором отметил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине". При этом произошедшее в аэропорту он назвал грубым нарушением закона, отметив, что никто из участников не останется безнаказанным.
Путин проведет совещание, посвященное событиям в Дагестане