https://ria.ru/20231030/peskov-1906141176.html

Песков назвал вмешательство извне основной причиной событий в Махачкале

Песков назвал вмешательство извне основной причиной событий в Махачкале - РИА Новости, 30.10.2023

Песков назвал вмешательство извне основной причиной событий в Махачкале

События в аэропорту в Махачкале во многом являются следствием вмешательства извне, включая информационное воздействия, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:59

2023-10-30T12:59

2023-10-30T13:42

беспорядки в аэропорту махачкалы

махачкала

дмитрий песков

россия

происшествия

тель-авив

сергей меликов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. События в аэропорту в Махачкале во многом являются следствием вмешательства извне, включая информационное воздействия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне, включая информационное воздействие извне", — сказал он.Как отметил чиновник, на фоне телевизионных кадров, показывающих ужасы происходящего в секторе Газа — гибель людей, детей, стариков, медиков, "недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее и возбуждать людей".В понедельник Росавиация сообщила, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 мск 31 октября.В воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они искали прилетевших граждан Израиля, а также проверяли выезжавшие с территории машины.В МВД заявили о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках. По данным Минздрава республики, при событиях в аэропорту пострадали более 20 человек — как силовики, так и гражданские: более десяти получили легкие травмы, десять попали в больницы, двое — в крайне тяжелом состоянии.Глава Дагестана Сергей Меликов позже выступил с обращением, в котором отметил, что "дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине". При этом произошедшее в аэропорту он назвал грубым нарушением закона, отметив, что никто из участников не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906116854.html

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беспорядки в аэропорту махачкалы, махачкала, дмитрий песков, россия, происшествия, тель-авив, сергей меликов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)