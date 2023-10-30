https://ria.ru/20231030/peskov-1906140175.html

Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав

Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав - РИА Новости, 30.10.2023

Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав

В Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T12:57

2023-10-30T12:57

2023-10-30T13:05

дмитрий песков

россия

общество

политика

сергей шойгу

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее на Сяншаньском форуме по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями."Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны (Сергея Шойгу)", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231018/voyna-1903456120.html

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дмитрий песков, россия, общество, политика, сергей шойгу