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Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав - РИА Новости, 30.10.2023
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12:57 30.10.2023 (обновлено: 13:05 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/peskov-1906140175.html
Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав - РИА Новости, 30.10.2023
Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав
В Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T12:57
2023-10-30T13:05
дмитрий песков
россия
общество
политика
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее на Сяншаньском форуме по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями."Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны (Сергея Шойгу)", - сказал Песков журналистам.
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дмитрий песков, россия, общество, политика, сергей шойгу
Дмитрий Песков, Россия, Общество, Политика, Сергей Шойгу
Песков согласился со словами Шойгу о столкновении ядерных держав

Песков: в Кремле солидарны со словами Шойгу о столкновении ядерных держав

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Кремле абсолютно солидарны со словами министра обороны РФ Сергея Шойгу об угрозе военного столкновения ядерных держав, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее на Сяншаньском форуме по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что линия западных стран на обострение конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями.
«
"Мы также абсолютно солидарны со словами министра обороны (Сергея Шойгу)", - сказал Песков журналистам.
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Дмитрий ПесковРоссияОбществоПолитикаСергей Шойгу
 
 
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