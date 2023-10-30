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Западу должно быть стыдно за лицемерие, заявил постпред Палестины в ООН - РИА Новости, 30.10.2023
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22:43 30.10.2023 (обновлено: 22:54 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/palestina-1906302642.html
Западу должно быть стыдно за лицемерие, заявил постпред Палестины в ООН
Западу должно быть стыдно за лицемерие, заявил постпред Палестины в ООН - РИА Новости, 30.10.2023
Западу должно быть стыдно за лицемерие, заявил постпред Палестины в ООН
Лицемерие Запада, различие во взглядах западных стран в зависимости от конфликта на Украине и в Газе являются позором, заявил РИА Новости постоянный... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T22:43
2023-10-30T22:54
в мире
израиль
палестина
украина
урсула фон дер ляйен
хамас
save the children
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Лицемерие Запада, различие во взглядах западных стран в зависимости от конфликта на Украине и в Газе являются позором, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши, добавив, что конфликт в Газе стал самым смертоносным для детей с 2019 года. "Позор на них. За один месяц в ситуации с Украиной они ввели несчетное количество санкций. И когда дело доходит до Палестины, мы видим разные точки зрения на международное право. Возможно, вы помните заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отключение электричества и воды является преступлением. Но когда дело доходит до народа Палестины, она поддерживает Израиль. Так что позор им всем за то, что они делают", - сказал он. Крайши процитировал отчет НПО Save the Children, согласно которому сегодня число палестинских детей, убитых за 23 дня в Газе, превышает число всех детей, погибших в войнах во всем мире с 2019 года. "Сегодня мы говорим о примерно 3,5 тысячи убитых детях, а 3 тысячи тел все еще находятся под завалами, согласно некоторым надежным палестинским источникам. Мы пока не знаем, кто они, но большинство, как обычно, составляют дети и женщины", - отметил глава дипмиссии. Ранее в понедельник международная благотворительная организация Save the Children заявила, что число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год начиная с 2019 года. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, израиль, палестина, украина, урсула фон дер ляйен, хамас, save the children, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, владимир путин
В мире, Израиль, Палестина, Украина, Урсула фон дер Ляйен, ХАМАС, Save the Children, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Владимир Путин
Западу должно быть стыдно за лицемерие, заявил постпред Палестины в ООН

Постпред Палестины в ООН Крайши: Западу должно быть стыдно за лицемерие по Газе

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
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ЖЕНЕВА, 30 окт – РИА Новости. Лицемерие Запада, различие во взглядах западных стран в зависимости от конфликта на Украине и в Газе являются позором, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши, добавив, что конфликт в Газе стал самым смертоносным для детей с 2019 года.
"Позор на них. За один месяц в ситуации с Украиной они ввели несчетное количество санкций. И когда дело доходит до Палестины, мы видим разные точки зрения на международное право. Возможно, вы помните заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отключение электричества и воды является преступлением. Но когда дело доходит до народа Палестины, она поддерживает Израиль. Так что позор им всем за то, что они делают", - сказал он.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
27 октября, 08:00
Крайши процитировал отчет НПО Save the Children, согласно которому сегодня число палестинских детей, убитых за 23 дня в Газе, превышает число всех детей, погибших в войнах во всем мире с 2019 года.
"Сегодня мы говорим о примерно 3,5 тысячи убитых детях, а 3 тысячи тел все еще находятся под завалами, согласно некоторым надежным палестинским источникам. Мы пока не знаем, кто они, но большинство, как обычно, составляют дети и женщины", - отметил глава дипмиссии.
Ранее в понедельник международная благотворительная организация Save the Children заявила, что число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год начиная с 2019 года.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 8 тысяч человек, половина из которых – дети, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильПалестинаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенХАМАСSave the ChildrenОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНВладимир Путин
 
 
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