https://ria.ru/20231030/otnosheniya-1906062956.html
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой
Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других стран, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил министр обороны РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:03
2023-10-30T05:03
2023-10-30T05:04
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ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других стран, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме в понедельник. По его словам, "форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка". "В дружественной и конструктивной атмосфере здесь обсуждаются насущные вопросы региональной и глобальной безопасности, актуальные направления военного сотрудничества", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html
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пекин, москва, россия, сергей шойгу, в мире
Пекин, Москва, Россия, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой
Шойгу: модель государственных отношений Москвы и Пекина можно назвать образцовой