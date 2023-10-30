Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой - РИА Новости, 30.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 30.10.2023 (обновлено: 05:04 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/otnosheniya-1906062956.html
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой - РИА Новости, 30.10.2023
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой
Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других стран, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил министр обороны РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T05:03
2023-10-30T05:04
пекин
москва
россия
сергей шойгу
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893739659_0:0:2800:1576_1920x0_80_0_0_88c588879ce22e9f7406bb1fd73ffded.jpg
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других стран, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме в понедельник. По его словам, "форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка". "В дружественной и конструктивной атмосфере здесь обсуждаются насущные вопросы региональной и глобальной безопасности, актуальные направления военного сотрудничества", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20231030/kitay-1906062193.html
пекин
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893739659_221:0:2710:1867_1920x0_80_0_0_f41f92cc6c65b8a65b5115e93c53ce2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, москва, россия, сергей шойгу, в мире
Пекин, Москва, Россия, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу назвал модель отношений Москвы и Пекина образцовой

Шойгу: модель государственных отношений Москвы и Пекина можно назвать образцовой

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 окт – РИА Новости. Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других стран, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится", - сказал Шойгу на Сяншаньском форуме в понедельник.
По его словам, "форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка".
"В дружественной и конструктивной атмосфере здесь обсуждаются насущные вопросы региональной и глобальной безопасности, актуальные направления военного сотрудничества", - отметил Шойгу.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
В Китае заявили об углублении стратегического сотрудничества с Россией
04:43
 
ПекинМоскваРоссияСергей ШойгуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала