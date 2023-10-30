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В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО - РИА Новости, 30.10.2023
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13:03 30.10.2023 (обновлено: 13:40 30.10.2023)
https://ria.ru/20231030/nato-1906142351.html
В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО
В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО - РИА Новости, 30.10.2023
В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пообещать не расширять НАТО на восток, заявил, что... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T13:03
2023-10-30T13:40
нато
россия
дмитрий песков
в мире
сша
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пообещать не расширять НАТО на восток, заявил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются.Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что США необходимо срочно пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ."Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231022/nato-1904470240.html
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нато, россия, дмитрий песков, в мире, сша
НАТО, Россия, Дмитрий Песков, В мире, США
В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО

Песков: Россия не получала предложений по гарантиям безопасности из-за НАТО

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пообещать не расширять НАТО на восток, заявил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются.
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что США необходимо срочно пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ.
"Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того", - сказал Песков журналистам.
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