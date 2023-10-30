https://ria.ru/20231030/nato-1906142351.html

В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО

В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО - РИА Новости, 30.10.2023

В Кремле ответили на вопрос по гарантиям безопасности из-за расширения НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пообещать не расширять НАТО на восток, заявил, что... РИА Новости, 30.10.2023

2023-10-30T13:03

2023-10-30T13:03

2023-10-30T13:40

нато

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв известного экономиста Джеффри Сакса к США пообещать не расширять НАТО на восток, заявил, что такие рассуждения сейчас редко встречаются.Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее заявил, что США необходимо срочно пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими Крым и новые регионы РФ."Другого варианта сейчас не существует, никаких других предложений сейчас не существует. Это точка зрения вот этого экономиста, не более того", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231022/nato-1904470240.html

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нато, россия, дмитрий песков, в мире, сша